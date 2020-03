Am frühen Samstagmorgen kam es nach Angaben der Polizei gegen sechs Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Personen im Bereich der Auffahrt zu einem Parkdeck an der Nägelesgrabenstraße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griff offensichtlich ein unbekannter Täter einen 24-jährigen Mann an und verletzte diesen mit einem Messerstich im Bauchbereich. Nach der Tat konnte der Tatverdächtige zu Fuß flüchten. Zur Aufklärung dieser Tat ist die Polizei aus Hinweise von der Bevölkerung angewiesen und bittet um Meldung entsprechender Beobachtungen unter Telefon 0741/477-0.