Schwarzwald-Baar vor 57 Minuten

Drogenspürhund bei den Pfadis: Party hält die Polizei im Atem

Am Wochenende führte eine Party der Pfadfinder zu mehreren Polizeieinsätzen. Laute Musik hatte Anwohner verärgert, am Ende rückte die Polizei sogar mit einem Drogenspürhund an.