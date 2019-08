Schwarzwald-Baar vor 49 Minuten

Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 27 zwischen VS und Rottweil

Auf der Bundesstraße 27 hat es am Montagmittag zwischen VS und Rottweil einen schweren Unfall gegeben. Ein 81-Jähriger fuhr frontal in den Gegenverkehr. Drei Beteiligte wurden schwer verletzt.