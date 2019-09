von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Das neue Herbstprogramm der Evangelischen Erwachsenenbildung präsentiert sich wieder mit einer Menge interessanter und aktueller Veranstaltungen. Angebote für alle Generationen zu machen ist nicht immer leicht, weiß die Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Villingen, Karin Nagel.

Gemeinsam klettern mit den Kindern

Generell gehört die Familienbildung zu den wichtigen Anliegen der Erwachsenenbildung der badischen Landeskirche. Themen wie Beziehung und Vertrauen können auch nonverbal eingeübt werden. So wird für Väter mit ihren Kindern Bouldern (Klettersport) angeboten und erstmalig auf vielfachen Wunsch gibt es im Januar auch einen Vormittag für Mütter mit Töchtern.

Die Rolle der Kirche bei der friedlichen Revolution in der DDR

2019 lohnt es auch Rückschau zu halten und an die politische Wende 1989 zu erinnern. Eine Kirchenfrau aus Halle, die zu DDR-Zeiten kirchlich engagiert war (und es auch heute noch ist), blickt zurück und fragt nach der Rolle der Kirche für die friedliche Revolution und nach den Entwicklungen danach. Der Vortrag findet aufgrund der Aktualität an drei Orten und drei Terminen im Kirchenbezirk statt: in St. Georgen, Bad Dürrheim und Donaueschingen. Vertiefend wird in St. Georgen am Nachmittag der Film „Nikolaikirche“ gezeigt, der das Geschehen gut illustriert.

Wie sichert man den Frieden ohne Waffen?

Das Thema Frieden beschäftigt in St. Georgen noch auf mehrfache Weise. Dort werden ein Vortrag und eine Ausstellung der Frage nach eher ungewohnten Sicherheitskonzepten jenseits der Waffen und Abschreckungslogik nachgehen. Unter dem Titel „Schritte auf dem Weg des Friedens“ stellt Theodor Ziegler Ende November die landeskirchliche Studie zu dem Thema „Sicherheit neu denken“ vor. Auch ein Film über Roger Schütz unterstreicht das Thema Versöhnung.

Austausch mit anderen Religionen

Über die Erfahrungen mit der eigenen Religion und Kultur ins Gespräch mit Menschen anderer Religionen und Kulturen zu kommen, kann Chance und Herausforderung sein. Dazu gibt es insbesondere für Frauen Gelegenheit beim Treffen von Abrahams Töchtern am 22. September in der Moschee und im Februar in der Synagoge in Rottweil. In Donaueschingen und Hüfingen gibt es monatliche Dialogangebote.

Biblische Figuren gestalten

Rechtzeitig im Spätherbst können kreative Menschen biblische Figuren in Marbach selbst gestalten. Ein Vortrag mit dem Baar-Verein und Bildungszentrum informiert über die künstlerische Umsetzung der Geburt Christi in Krippendarstellungen.

Im Programmheft findet sich übrigens auch ein Ausblick auf eine geplante Reise in das älteste christliche Land: Es geht nach Armenien.

