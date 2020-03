Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde

Dienstleistungen und Hilfsangebote in der Corona-Zeit: Landratsamt gibt Überblick über Plattformen für Einzelhandel und Gastronomie

In welchem Restaurant kann Essen bestellt werden? Welcher Einzelhandel bietet welche Dienstleistung an? Welche Hilfen können Risikogruppen in Anspruch nehmen? Auf der Internetseite des Landratsamtes gibt es einen Überblick.