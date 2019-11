von SK

Die vierte SÜDKURIER-Leserreise führt die Leser am Donnerstag, 12. Dezember, in den Weihnachtsglanz in Bregenz und Lindau. Im Herzen von Bregenz erwarten die Teilnehmer an vielen Weihnachtshütten die unterschiedlichsten kulinarischen Köstlichkeiten und wunderschöne Kunsthandwerksarbeiten. Nachmittags besteigen Sie das Weihnachtsschiff MS Austria. Lassen Sie sich von der romantischen Atmosphäre des weihnachtlich geschmückten Schiffes begeistern, während Sie Kurs auf Lindau nehmen.

Dort haben die Teilnehmer etwa zwei Stunden Zeit, die weithin bekannte Hafenweihnacht zu erleben. Direkt am See gelegen, liebevoll dekorierte Holzbuden und im Hintergrund das schimmernde Alpenpanorama – romantischer ist kaum ein Weihnachtsmarkt. Vor der Rückfahrt mit dem Bus kommen die Teilnhemer nochmals in den Genuss einer Schifffahrt zurück nach Bregenz. Der Preis für diese Reise beträgt 59 Euro.

Die Buchung ist möglich ab heute, 9 Uhr, bei Petrolli-Reisen, Telefon (07725) 9 16 50. Bild: Fasching