von Sabine Naiemi

Nach rund viermonatiger Vakanzzeit ist seit dem 1. März mit Henriette Stanley die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH (Wifög) wieder regulär besetzt.

Henriette Stanley ist in Freiburg geboren. Die 38-jährige befand sich einige Jahre in Kanada. Sie kam vor zehn Jahren nach Villingen zurück und war seitdem an der Dualen Hochschule in VS-Schwenningen als Projektmanagerin tätig. Sie setzte sich mit ihrem Konzept und gesetzten Schwerpunkten in mehreren Auswahlrunden gegen 50 Mitbewerber durch. Die Beschluss sei mehrheitlich gefallen, so der Wifög-Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister Jürgen Roth. Kriterien seien unter anderem gewesen, dass die neue Wifög-Geschäftsführerin ein Kind der Region sei und auch schon über den Tellerrand geblickt habe.

Alle Projekte der Wifög seien extrem wichtig, erklärte Stanley zu ihren nächsten Zielen befragt. Was sie jedoch sofort wieder in Gang und dann schnell in die Umsetzung bringen wolle, sei der Markenbildungsprozess. Dessen Neuausrichtung war bewusst unterbrochen worden, erklärte OB Roth. Sie sei im Verlauf öfter dabei gewesen, als es um das regionale Gewerbegebiet in Sulz ging, erklärt Henriette Stanley weiter. Zu diesem fänden aktuell sehr interessante Gespräche statt, ergänzte Wifög-Interimsgeschäftsführer Jürgen Guse. Der frühere Bräunlinger Bürgermeister wird die neue Wifög-Chefin noch den ganzen März über begleiten.

Dieser liegt außerdem die weitere Vernetzung der Gesellschafter in der Region am Herzen, damit diese stark bleibe und wachsen könne – Viele Institutionen wie die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Kommunen haben sehr gute Projekte, die jedoch leider größtenteils singulär stattfinden. Jeder Landkreis und nahezu jede Kommune haben eigene Wirtschaftsförderer. Diese Kräfte sollen gebündelt werden und zusammenwachsen. „Wir sehen die Gemeinden als Kunden in diesem Bereich“, erklärt Jürgen Guse. Und diese sollen den Mehrwert erkennen, darauf müsse der Fokus gerichtet werden.

Firmen wachsen, müssten erweitern und wandern dann eventuell mangels Gewerbeflächen in eine andere Kommune ab. Letztendlich sei jedoch wichtig, dass die Region sich als Ganzes präsentiere. Schließlich würden dann in der Region wohnende Arbeitnehmer und Gewerbesteuer auch wieder Geld einbringen.

Einen Schulterschluss der Gemeinden sieht man bei der Wifög etwa darin, dass in einem gemeinsamen Internetportal Industrieflächen vermarktet werden. Das wäre früher aufgrund Konkurrenzdenkens undenkbar gewesen, erklärt Jürgen Guse. Dieses Portal soll demnächst um die Leerstände von Geschäfts- und Industrieflächen in den Gemeinden ergänzt werden. Der Prozess laufe bereits. Derweil wird sich Henriette Stanley auf Vorstellungstour begeben und Kontakte knüpfen.