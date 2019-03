von Hans-Jürgen Götz

Villingen-Schwenningen – Alles rund um das Thema Ausbildung, Weiterbildung, Berufe und Ausbildungsbetriebe gibt es für Jugendliche auf der Messe Jobs for Future. Noch bis Samstag kann man sich auf dem Messegelände in Schwenningen über die verschiedenen Berufsfelder und Branchen aus erster Hand informieren. Dabei reicht das Spektrum vom Schornsteinfeger über den Mechatroniker bis zum Berufssoldaten. Und bei vielen Firmen schon Realität, der Einsatz von Virtual Reality und Computer-Simulationen.

In ihrer Ansprache zur Messe-Eröffnung fokussierte sich IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd auch auf die Qualitäten unserer Region, mit ihren vielen kleineren aber bedeutsamen Weltmarktführern. Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigte sich begeistert über die große Beteiligung und Qualität der 290 Aussteller bei dieser 17. Messe.

Und Ulla-Britt Voigt, Diplom-Psychologin und Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung, ging in ihrem Impulsvortrag vor allem auf das Thema neue Technologien und die Herausforderungen des lebenslangen Lernens ein. Auf der großen Sonderfläche mit der Bezeichnung UFO“ bekommen die Besucher in kurzen Vorträgen an den Ständen fundierte Einblicke über die Themen Unternehmen, Fachbereiche und Organisation. Damit erhalten die Jugendlichen neben dem reinen Berufsthema auch einen besseren Einblick, wie eine Firma funktioniert, welche Abläufe es gibt und wie die verschiedenen Fachabteilungen zusammen arbeiten.

Vor allem ist es aber das Gespräch mit den Profis aus allen Branchen, das Jugendlichen hilft, sich orientieren zu können. Im Dickicht der Fachbegriffe wie DesignThinking, Scram und Künstlicher Intelligenz ist es immer noch wichtig, manche Dinge real zu erleben.