von Sabine Naiemi

Schwarzwald-Baar – Langsam werden die Tage grauer, der Herbst neigt sich dem Ende zu. Ganz auf die bevorstehende Winterzeit ausgerichtet ist daher die zwölfte SÜDKURIER-Leserreise, die im November stattfindet. Auch diese Ausgabe der Leserreise wartet mit spannenden Zielen auf. Zur Auswahl steht eine Fahrt auf den Pilatus – ein Bergmassiv in der Schweiz südlich von Luzern, ein faszinierender Besuch in der Zeppelin-Werft in Friedrichshafen mit anschließendem Weihnachtsmarkt-Besuch in Lindau und ein facettenreicher Wintertag im weihnachtlichen Europa-Park in Rust, der schon im Dezember des vergangenen Jahres bei den Lesern überaus gut ankam.

Steilste Zahnradbahn der Welt

Ganz neu im Angebot vereint diese Reise gleich zwei Superlative. Am 16. November geht es für die SÜDKURIER-Leser zum Pilatus, einem Bergmassiv in der Schweiz. In Alpnachstad an der Talstation angekommen, wartet bereits die mit bis zu 48 Prozent Steigung steilste Zahnradbahn der Welt. Nach rund 30 Minuten Fahrzeit auf dem Gipfel des Pilatus angekommen genießen Sie auf 2132 Meter das überwältigende Bergpanorama. Doch das ist noch nicht alles. Einmal im Jahr öffnet auf dem Pilatus Kulm für drei Tage der traditionelle Christkindlimärt mit weihnachtlicher Musik und Unterhaltung seine Tore. Europas höchstgelegener Weihnachtsmarkt erwartet Sie mit rund 50 verschiedenen regionalen Ständen. Die sorgfältig ausgewählten Aussteller präsentieren hausgemachte Leckereien aus der Region sowie liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk aus Glas, Holz und anderen Materialien. Nach einem ausgiebigen Bummel in weihnachtlicher Höhe treten Sie die nicht weniger imposante Rückfahrt nach Kriens an. Mit der Luftseilbahn „Dragon Ride“ gelangt man in wenigen Minuten nach Fräkmüntegg. Dort steigen Sie um in die Panorama Gondelbahn, welche Sie in rund 30 Minuten in das am Luzerner See gelegene Kriens bringt, wo der Bus Sie für die Rückfahrt in Empfang nimmt.

Traumhafter Wintertag

Genießen Sie die traumhafte Winterlandschaft im Europa-Park in Rust und erleben Sie magische Momente im winterlichen Ambiente: dicke Schneeflocken, der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, tausende Lichterketten verwandeln den Park in ein Lichtermeer. Darüber hinaus dürfen Sie sich auch in der kalten Jahreszeit auf zahlreiche Show-Highlights freuen. Verbringen Sie den Tag nach Lust und Laune im Europa-Park. Sie erhalten eine Emotions-Gutscheinkarte ausgehändigt, auf der ein Guthaben von 15 Euro hinterlegt ist. Mit dieser können Sie bequem im Park in einem der zahlreichen Restaurants zu Mittag essen – so bleibt jedem selbst überlassen, welche Europäische Kulinarik getestet werden möchte.

Zeppeline und Hafenweihnacht

Zu Beginn erwartet Sie das stilvolle Restaurant Zeppelin Hangar FN zum Mittagessen. Anschließend entdecken sie im Rahmen einer professionellen Führung die Zeppelin-Werft. Allein die Größe mit einer Länge von 110 Metern, einer Breite von 69 Metern und einer Höhe von 34 Metern macht den Hangar zu einer sehenswerten Attraktion. Mit vielen interessanten Eindrücken im Gepäck reisen Sie weiter bis Lindau zur bekannten Hafenweihnacht. Durch die einzigartige Lage verwandelt sich Lindau in der Adventszeit zu einer festlichen Weihnachtsinsel. Nicht umsonst zählt dieser Weihnachtsmarkt zu den schönsten überhaupt. Bei einem ausgiebigen Bummel durch die liebevoll geschmückten Stände vor der Kulisse des Bodensees und dem beeindruckenden Alpenpanorama haben Sie genug Zeit, vielleicht das ein oder andere Geschenk zu erwerben.

Sie wählen das Ziel

Bei allen drei Varianten sind im Preis der Busfahrt mit Petrolli Reisen ein Geschenk und verschiedene andere Angebote enthalten. Die Telefonabstimmung beginnt heute und läuft bis Freitag, 26. Oktober, 12 Uhr. In den Tagen danach wird das Ergebnis bekannt gegeben und die Teilnehmerplätze können gebucht werden.

So geht es auf Tour Das Ziel der SÜDKURIER-Tagesreise im November bestimmen unsere Leser. Ab heute sind die Leitungen freigeschaltet. Rufen Sie an unter 01379/370 500 79

für den Pilatus

01379/370 500 81

für den Europa-Park

01379/370 500 82

für die Zeppelin-Werft und geben Sie das Stichwort, Ihren Namen und Telefonnummer an. Ein Anruft kostet 50 Cent, Mobilfunktarife weichen ab. Die Leitungen sind bis Freitag, 26. Oktober, 12 Uhr geöffnet. Das Reiseziel wird anschließend bekannt gegeben.

Wohin soll die nächste SÜDKURIER-Leserreise führen? Pilatus – Europas höchster Weihnachtsmarkt: Am Freitag, 16. November, geht es mit dem Bus nach Alpnachstad zum Pilatus. Auf 2132 Metern Höhe können Sie beim Anblick eines überwältigenden Bergpanoramas Europas höchstgelegenen Weihnachtsmarkt genießen. Im Preis von 99 Euro ist das Sektfrühstück, die Fahrt nach Alpnachstad, Pilatus Kulm, Fräk-müntegg und Kriens enthalten sowie ein Geschenk. Die Fahrt auf den Pilatus erfolgt mit Europas steilster Zahnradbahn (bis zu 48 Prozent Steigung), die Rückfahrt nach Fräkmüntegg mit der Luftseilbahn „Dragon Ride“ und von dort aus mit der Panorama Gondelbahn in das am Luzerner See gelegene Kriens, wo der Bus Sie für die Rückfahrt in Empfang nimmt. Stichwort: Pilatus Zeppelin-Werft und Hafenweihnacht: Die Fahrt mit dem Petrolli-Bus führt am Freitag, 30. November, zuerst in die Zeppelin-Werft in Friedrichshafen. Dort werden Sie zunächst zum Mittagessen im stilvollen Restaurant Zeppelin Hangar FN erwartet. Im Preis der Fahrt von 55 Euro ist ein Tellergericht mit Salat und die Führung durch die Zeppelin-Werft sowie ein Geschenk enthalten. In Lindau erwartet Sie die bekannte Hafenweihnacht. Durch die einzigartige Lage verwandelt sich Lindau in der Adventszeit in eine festliche Weihnachtsinsel. Nicht umsonst zählt dieser außergewöhnliche Weihnachtsmarkt zu den schönsten mit seinem Blick auf die Kulisse des Bodensees und des beeindruckenden Alpenpanoramas. Stichwort: Zeppelin-Werft Wintertag im Europa-Park: Am 30. November kredenzt das Team von Petrolli Reisen auf der Fahrt zum Wintertag im Europa-Park ein leckeres Frühstück mit Zopf, duftendem Kaffee und prickelndem Sekt. Für 79 Euro erwarten Sie die traumhafte Winterlandschaft im Europa-Park und magische Momente im winterlichen Ambiente. Darüber hinaus dürfen Sie sich auf zahlreiche Show-Highlights freuen. Passende Dekorationen und ein bunter Weihnachtsmarkt runden den Aufenthalt ab. Sie erhalten eine Emotions-Gutscheinkarte mit einem Guthaben von 15 Euro und können so bequem im Park in einem der zahlreichen Restaurants zu Mittag essen. Im Fahrpreis sind außerdem der Eintritt und ein Geschenk enthalten. Stichwort: Europa-Park

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein