von Martin Himmelheber

Die Spur der Täter nach einer brutalen Prügelattacke in Eschbronn-Mariazell führt offenbar in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Polizei hat nach eigenen Angaben schon eine ganze Reihe von Puzzleteilen zusammengetragen, um die Täter dingfest machen zu können. Ermittelt wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und gefährlicher Körperverletzung.

Opfer eines Autounfalls schwer verprügelt

Wie berichtet hatten Unbekannte einen 36 Jahre alten Mann in Eschbronn-Mariazell zusammengeschlagen. Sie hatten den Mann zuvor mit ihrem Auto angefahren. Der 36-Jährige hatte mit einem 33-Jährigen am Sonntag gegen 2.15 Uhr eine Straße überqueren wollen, als er von dem Auto erfasst wurde. Mehrere Personen seien aus dem Unfallwagen und einem weiteren Auto ausgestiegen, hätten den 36-Jährigen schwer verprügelt und seien dann davongefahren. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Genauer Tat-Ablauf ist schon rekonstruiert

Die Polizei hat nun ein Video gesichert, auf dem die vier Täter und eine junge Frau, die ebenfalls aus dem Auto ausgestiegen war, gut zu erkennen sind. Anhand des Videos, das eine Überwachungskamera zufällig aufgenommen hatte, hat die Polizei einen genauen Tatablauf rekonstruieren können.

Polizei kennt Vorname einer Mitfahrerin

Auch der Vorname der Frau ist bekannt. Sie wollte die Mitfahrer davon überzeugen, dem schwer verletzten Opfer zu helfen. Vergebens. Die Täter ließen erst von dem Mann ab, als sein Freund dazukam. Der 36-jährige Mann erlitt unter anderem einen Kieferbruch.

Zeugen haben Täter beobachtet

Auch Anwohner und ein anderer Autofahrer haben die Tat beobachtet. Die Polizei rechnet fest damit, die Täter zu fassen, auch weil die Autokennzeichen teilweise bekannt sind. Klar ist, dass die Autos im Schwarzwald-Baar-Kreis zugelassen waren. Der Unfallwagen war sehr sportlich, hatte ein Fließheck und war dunkel lackiert. "Wir fügen gerade viele Puzzleteile zusammen", so Thomas Mey vom Revier Schramberg. "Sobald die Namen der Täter bekannt sind, ist eine Identifizierung ein Leichtes."

Aktuell lässt die Polizei die Kleidung des Opfers auf DNA-Spuren der Angreifer untersuchen. Man sei zuversichtlich, die Täter so überführen zu können, so das Polizeipräsidium Tuttlingen. Hinweise erbittet die Polizei in Schramberg. Telefon 07422 2701 0.

