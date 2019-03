von Klaus Dorer

Zu ihrer ersten Hauptversammlung nach dem Zusammenschluss der bis Juni 2018 eigenständigen Verkehrswachten Donaueschingen/Bregtal und Villingen traf sich die Kreisverkehrswacht Schwarzwald-Baar nun im "Café im Dorf" in Brigachtal. Die "Verschmelzung", wie die Fusion nach Ansicht des langjährigen Kreisverkehrswacht-Vorsitzenden Hans-Joachim Schleusener korrekterweise heißen muss, war natürlich nochmals Thema beim Jahrestreff.

Deutliches Minus

Insbesondere die übernommenen Konten der Donaueschingen Verkehrswacht wurden von Kassierer Hans-Jörg Schmid nochmals detailliert aufgelistet. Damit übernahm die Kreisverkehrswacht, die nun 175 Mitglieder zählt, einen mittleren fünfstelligen Betrag. Allerdings ergab die Jahresbilanz einen deutlichen Minusbetrag. Mit Sorge betrachte auch Franz Gruler, Donaueschinger Verkehrswachts-Urgestein, diese finanzielle Entwicklung. Als Begründung sagte Schleusener, dass die Einnahmen durch Geldbußen drastisch gesunken seien. Außerdem sorgen steigende Fixkosten für rote Zahlen, hieß es. Insgesamt verfügt die Verkehrswacht aber noch über umfassende Finanzreserven.

Neubau wird favorisiert

Gelder, die auch dringend benötigt werden, denn ein mögliches neues Schulungszentrum würde zirka 1,5 Millionen Euro kosten, wie Schleusener sagte. "Hinsichtlich einer eventuellen Verlagerung der Jugendverkehrsschule in den Bereich Klosterhof haben sich bislang noch keine neuen Erkenntnisse ergeben", berichtete Geschäftsführer Sommer. Auf Anfrage des SÜDKURIER sagte Sommer, dass mit einer Fertigstellung nicht vor 2022 zu rechnen sei. Ein Neubau wird auch von Kreisverkehrswachts-Chef Schleusener favorisiert. Schneller ginge es freilich bei einer Sanierung am jetzigen Standort. Erste Priorität hat auf jeden Fall der marode Verkehrsübungsplatz, der dringend erneuert werden muss, berichte Schleusener.

Von Seiten der Stadt und des Landratsamtes könne die Verkehrswacht beim Projekt "Jugendverkehrsschule" mit voller Unterstützung rechnen, so Sommer. Lobend erwähnt er auch die Unterstützung des Rotary-Clubs Villingen, der Einnahmen aus der Nikolaus-Lotterie zur Verfügung stellte.

Sommer ist Geschäftsführer

Neben den Finanzen und der Jugendverkehrsschule war auch der Wechsel in der Geschäftsführung Thema: Stefan Murner, der aus gesundheitlichen Gründen den Geschäftsführerposten abgab, wurde feierlich verabschiedet. Murner stand fast ein Jahrzehnt an der Spitze der Verkehrswacht. Für den 56-jährigen Murner rückte Jürgen Sommer aus Pfaffenweiler als Geschäftsführer nach. Als Schwerpunkt seiner Arbeit sieht der 52-jährige auch in Zukunft die Arbeit mit Kindern im Vor- und Grundschulalter. Hier habe die Verkehrswacht in Zusammenarbeit mit den Kommunen zum Schuljahresbeginn wiederum hilfreiche Aktionen gestartet, um für die jüngsten Verkehrsteilnehmer den Schulweg sicherer zu machen. Es wurden auch wieder 36 Kindergärten mit 437 Vorschulkindern besucht.

Schwerpunkt Radlerausbildung

Ein Schwerpunkt lag auch in der Radfahrausbildung der Viertklässler. Insgesamt 68 Schulklassen mit 1864 Teilnehmern (Vorjahr: 1300) kamen zu den beiden Jugendverkehrsschulen. Insgesamt wurden 272 doppelstündige Untereinheiten abgehalten. Die Lernzielkontrolle ergab eine Erfolgsquote von 85 Prozent – eine Quote, die Franz Gruler mit Sorge betrachtete. "Leider verbringen die Kinder immer weniger Zeit draußen, dadurch tritt auch das Radfahren in den Hintergrund, zumal Eltern immer weniger mit ihren Kindern auf dem Rad unterwegs sind", so die abschließende Beurteilung von Geschäftsführer Sommer.