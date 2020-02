von Sabine Naiemi

Das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar (SBO), 2007 von Verbandspräsident Heinrich Glunz aus Bad Dürrheim gegründet, ist eine der großen Erfolgstorys des hiesigen Blasmusikverbandes. 62 Musiker aus über 30 Musikvereinen bilden den Orchesterstamm. Zusammen bringen sie es auf 4300 Jahre Lebens- und Blasmusikerfahrung.

Der Organisator des Schwarzwaldfestes der Blasmusik, Gerhard Ruby, 59 Jahre alt, dürfte bei ihnen auch schon mitspielen. Ab 55 Jahren ist es erlaubt. Der mit 89 Jahren älteste Musiker spielt immer noch die große Tuba. Der Altersdurchschnitt liegt bei 72 Jahren. Dirigent ist Manfred Schleicher. Und: Der exakt hundertste Auftritt dieses außergewöhnlichen Orchesters findet am 28. März in der Bergweghalle Hochemmingen beim dritten Schwarzwaldfest der Blasmusik statt.

SBO hat maßgeblich zum Durchbruch beigetragen

Gerhard Ruby ist sich sicher: „Das SBO hat ganz maßgeblich zum Durchbruch des Schwarzwaldfestes beigetragen. Es war unglaublich, was da 2019 in der Bergweghalle in Hochemmingen passierte. Das SBO kam und die Bergweghalle war sofort voll.“ Das wird dieses Jahr auch so sein, ist Ruby überzeugt.

„Wir stehen kurz vor dem Ausverkauf“ berichtet der umtriebige Erbrechtsanwalt aus VS-Villingen, der in seiner Freizeit den Hochemminger Musikverein dirigiert. Zusammen mit der Vorsitzenden Astrid Fehrenbacher, Trompeter Gerhard Schwarz und dem musikalischen Berater Professor Gerhard Wolf von der Musikakademie VS bildet er das Organisationsteam des Schwarzwaldfestes.

Anfragen nicht nur aus Deutschland

„Wir können uns vor Anfragen von Blasmusikformationen kaum noch retten“ berichtet Astrid Fehrenbacher. „Anfragen aus ganz Deutschland, aber auch Holland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Südtirol liegen vor. Alle wollen in Hochemmingen auftreten.“ Der Schwerpunkt werde jedoch weiterhin auf den Blaskapellen des Kreises liegen. Das Schwarzwaldfest sei die große Bühne für die einheimischen „Blasmusikverrückten“. Und dazu gehören eben auch die Senioren vom SBO.

Gerhard Wolf ist voll des Lobes: „Diese fantastischen Musiker waren oder sind über Jahrzehnte hinweg die Säulen ihrer Musikvereine. Das sind allesamt echte Diamanten der Blasmusik. Die Erfahrung eines gesamten Musikerlebens fließt in eine hervorragende Intonation und Klangmischung ein. Das Seniorenblasorchester ist der beste Botschafter der Blasmusik aus dem Schwarzwald und von der Baar.“ Bei so viel Lob schwingt riesiger Respekt mit.

Ruby: „Ich bin ja selber Dirigent. Was der Manfred Schleicher da leistet, ist ganz große Klasse. Das sind beim SBO alles gestandene Musiker und Persönlichkeiten. Die musst du überzeugen und mitnehmen. Wenn Du das als Dirigent nicht kannst, lassen dich diese alten Haudegen wie einen kleinen Jungen am Seil runter. Was der Manfred da zu einem Ausnahmeorchester geformt und zu einem homogenen Klangkörper zusammengeschweißt hat, ist einfach nur bewundernswert.“ Auch wenn beim Schwarzwaldfest aktuelle Spitzenformationen auftreten, sind für Ruby und Wolf die heimlichen Stars aber die einheimischen Kapellen.

Das Schwarzwaldfest öffnet die Tore der Bergweghalle Hochemmingen am 28. März um 13 Uhr. Der Eintritt ist bis 18 Uhr frei. Es spielen: Das Seniorenblas-

orchester von 14 bis 15 Uhr, die Dauchinger Dorfmusikanten von 15 bis 16 Uhr, die Schwarzwald-Schlawiner von 16 bis 17 Uhr, die Millibach-Musikanten von 17 bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr beträgt der Eintritt 15 Euro. Letzte Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen Braun Möbel Center und Sabines Schreibstube in Bad Dürrheim, Bäckerei Schmid und Auto-Laufer in Hochemmingen. Eine Nachfrage unter schwarzwaldfest@mail.de lohnt sich auf jeden Fall.