von Lea Spormann

Autofahrer aufgepasst: Frösche, Kröten und Molche sind bei den derzeitigen milden Temperaturen wieder auf ihrer alljährlichen Wanderung. Um die Tiere sicher über die Straße zu bringen, sind wieder zahlreiche Helfer unterwegs. Deshalb gilt es, auf die Helfer und die Tiere im Straßenverkehr zu achten. Zudem gibt es ein Online-Meldeportal: Hier können Bürger beispielsweise eintragen, welche Amphibienwanderstrecken sie gesehen haben.

Frösche, Molche und Kröten sind unterwegs

Sobald die Nächte milder und feuchter werden, verlassen Kröten, Frösche und Molche die Winterquartiere, um sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern zu machen. Die Amphibien legen dabei zum Teil weite Strecken zurück und queren auch stark befahrene Straßen. Nur wenige Straßenabschnitte verfügen über fest installierte Amphibienleitsysteme. An den meisten Wanderstrecken werden Zäune aufgestellt. Hier sind die Tiere darauf angewiesen, dass die Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen und Ehrenamtliche bei der Querung helfen.

Bürger können mithelfen

Für Bürger, die dem Naturschutzamt Hinweise zu Amphibienvorkommen und Wanderstrecken geben möchten, hat das Landratsamt unter www.lrasbk.de/amphibienschutz ein Online-Meldeportal eingerichtet, berichtet die Behörde. Hier können Bürger Beobachtungen teilen. Wer beim Amphibienschutz mitwirken möchte, kann sich dort oder auch unter der Telefonnummer 07721/913 7604 melden.

Krötenzäune wie dieser an der Straße zwischen Unterkirnach und Villingen bieten den Tieren Sicherheit. | Bild: Rodgers, Kevin

Autofahrer sollen Tempo drosseln

Autofahrer werden darum gebeten, die entsprechenden Warnschilder an den Straßen zu beachten und die Geschwindigkeit zu drosseln. Der Luftsog, dem eine Kröte bei vorbeifahrenden Kraftfahrzeugen ausgesetzt ist, kann tödlich sein, da er oft zu Quetschungen an inneren Organen der Tiere führt. Ehrenamtliche Helfer und im Auftrag des Naturschutzamts Tätige stellen in den nächsten Tagen Krötenzäune auf, um möglichst viele Tiere bereits am Straßenrand abzufangen. Die Amphibien werden täglich eingesammelt, über die Straße getragen und auf der anderen Seite wieder abgesetzt. Achten muss man daher immer auch auf Menschen am Straßenrand, die abends, nachts oder in den frühen Morgenstunden unterwegs sein können.

Brauchen die Hilfe der Menschen: Erdkröten wandern im Frühjahr zu ihren Laichgewässern. Dabei ist der Verkehr die größte Gefahr für die Tiere. | Bild: Nadja Pohl

An diesen Straßen wandern die Kröten