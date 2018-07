Mit der Hitze nimmt in diesen Tagen die Hagelschlag-Gefahr zu. Die Sorgen um ihre Ernte beschäftigen viele Landwirte, auch die Versicherungswirtschaft klagt über steigende Schadenssummen durch Naturkatastrophen. Achtmal ist der Hagelflieger, der am Flugplatz Donaueschingen stationiert ist, im Frühjahr bislang in diesem Jahr bis zum Mai bereits aufgestiegen, um Gewitterwolken über dem Schwarzwald abregnen zu lassen. "Das ist relativ viel", erklärt Heinz Messner, Vorsitzender des Vereins Hagelabwehr Südwest auf Nachfrage dem SÜDKURIER.

Gewitterfront verwüstete 2006 mehrere Städte

In Erinnerung sind bis heute im Schwarzwald die Bilder von Tennisball-großen Hagelkörnern, abgedeckten Dächern und verbeulten Autos: Binnen 20 Minuten hatte eine Gewitterfront am 28. Juni 2006 die Städte Villingen-Schwenningen, Trossingen und deren Umgebung verwüstet. Schneepflüge mussten die Hagelkörner von den Straßen räumen, 100 Menschen wurden verletzt. Einen Tag später ging erneut ein Hagelunwetter über der Region nieder. Gesamtbilanz: etwa 150 Millionen Euro Schaden.

Damit sich verheerende Unwetter wie dieses nicht mehr wiederholen, ist seit 10 Jahren ein Hagelflieger am Flugplatz in Donaueschingen stationiert. Geflogen wird er von Markus Duwe und Holger Miconi. Wenn sich im Hochsommer die Kumulonimbus – also die typischen, ambossförmigen Gewitterwolken – über dem Schwarzwald bilden und dann hinunter zur Baar ziehen, sind Duwe und Miconi in Bereitschaft. „Wir beobachten das Wetter an solchen Tagen genau“, erklärt Markus Duwe. Dabei schauen sie nicht nur aus dem Fenster. „Auf dem Feldberg gibt es ein Wetterradar, das wir nutzen können. Außerdem arbeiten wir mit einem Meteorologen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen.“

"Wir fliegen auf Sicht in die Gewitterwolken hinein"

Wann genau die Partenavia P68 abhebt, entscheiden die Piloten vor Ort. 2017 war das Team an 40 Tagen in Bereitschaft, 13 Einsätze sind sie geflogen. Starten können sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. „Wir fliegen auf Sicht in die Gewitterwolken hinein. Das geht nur tagsüber“, erklärt Holger Miconi. Das alles sei weniger spektakulär wie es klinge. „Das Gefühl ist nicht anders. Es ist viel ruhiger, als man sich es vorstellt. Aber es braucht Erfahrung und gesunden Respekt vor dem Wetter. Neue Piloten fliegen ein Jahr lang mit, bevor sie selbst ans Steuer dürfen.“ Ganz ungefährlich ist der Flug ins Gewitter dennoch nicht. „Es ist wichtig, dass man nicht vom Hagel erwischt wird“, sagt Duwe. Wichig sei, dass man immer einen Fluchtweg parat habe. Ein bis zweimal im Jahr werde es brenzlig.

Damit sich kein Hagel bildet, muss die Gewitterwolke geimpft werden. Dazu fliegen die Piloten auf 2000 bis 3000 Meter Höhe und suchen Aufwind, den die Gewitterwolke bildet. Dort gibt der Hagelflieger Silberjodid aus zwei Generatoren ab, in denen eine dreiprozentige Silberjodidlösung verbrannt wird. Sie hängen wie Torpedos unter den Tragflächen. Die Silberpartikel werden an die Wolken abgegeben, wo sie die Wasserpartikel binden. Die Folge: Die Wolke regnet ab und es kann sich kein Hagel mehr bilden. Etwa 300 Gramm der Lösung aus Aceton und Silberjodid werden pro Flug abgegeben. Die Auswirkungen auf die Umwelt seien marginal, heißt es. Der Verein arbeitet mit der Hochschule Furtwangen zusammen, die an der Technik forscht. Seitdem der Hagelflieger im Einsatz ist, hat es keine verheerenden Schäden mehr gegeben.

„Wenn man den Hagelflieger am Himmel sieht, dann regnet es“, sagt Heinz Messmer, der Vorsitzende des Vereins zur Hagelabwehr. Im Gegensatz zu anderen Landkreisen wie dem Rems-Murr-Kreis oder dem oberbayrischen Rosenheim wird der hiesige Hagelflieger komplett privat finanziert. Das bereitet den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Denn der Hagelflieger kostet 120 000 Euro pro Jahr, Kreis-Zuschüsse gab es bisher nicht.

Bisher ist der Hagelflieger über dem Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Landkreis Tuttlingen und einigen Kommunen im Landkreis Rottweil unterwegs. Mittelfristiges Ziel ist die Anschaffung eines zweiten Flugzeugs, damit die Schlagkraft erhöht werden kann. Eine sinnvolle Investition, wenn sich das Klima weiter erwärmt und die Wetterextreme sich auch hier stetig häufen.

Hagelflieger, Hagelnetze und Hagelkanonen Hagelfliegerverein Der Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen hat derzeit etwa 3000 Mitglieder, die den Flieger über ihren Mitgliedsbeitrag von jährlich 20 Euro hauptsächlich finanzieren. Außerdem gibt es immer wieder größere Spenden, etwa von Versicherungen, Firmen und Privatleuten. Die Finanzierung des Hagelfliegers ist aktuell bis September 2018 gesichert. Jedes Jahr müssen etwa 120.000 Euro aufgebracht werden. Mittelfristig soll ein zweiter Hagelflieger realisiert werden. Netze und Kanonen Am Bodensee haben Landwirte massiv in Hagelnetze investiert. Die Kosten liegen bei 20.000 Euro pro überspanntem Hektar. Allerdings kann schwerer Hagelschlag auch Netze zum Einsturz bringen, wie die Friedrichshafener Landwirtin Silivia Knoblauch erklärt. Sie setzt daher auf Hagelkanonen, die zwischen dem Friedrichshafener Ortsteil Ailingen und Ravensburg stehen. die 15 Meter hohen Haubitzen ballern im 20-Sekundentakt Probangassalven in Richtung Gewitterwolken. Während die Anhänger der Kanonen darauf schwören, dass die mit Wärme durchgewirbelten Luftmassen den Hagel in 3000 Metern Höhe in Regen verwandeln können, sehen Kritiker darin bloßen Aberglaube. Immerhin: Seit es die Kanonen gibt, soll es in dieser Region kein heftiges Hagelunwetter gegeben haben. Eine Hagelkanone in Ailingen bei Friedrichshafen. | Bild: Helga Stützenberger

