von sk

Die neuen Biosphären-Ranger Florian Schmidt und Sebastian Wagner starten im Mai ihre geführten Touren am Schauinsland und am Belchen. Die Teilnehmer entdecken mit den beiden Naturexperten die Tier- und Pflanzenwelt an den Aussichtsbergen im Biosphärengebiet.

Geschichte der Region

Bei der Tour erfährt man Spannendes über die Entstehung der Landschaft sowie über die Erd- , Heimat- und Nutzungsgeschichte der Region und kann zugleich die Schwarzwaldlandschaft genießen. Die Touren finden bis Oktober an jedem zweiten Samstag immer abwechselnd am Schauinsland und am Belchen statt und sind auch für Familien mit Kindern geeignet.

Tour dauert vier Stunden

Los geht es am Samstag, 4. Mai, am Schauinsland. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Bergstation der Schauinslandbahn. Themen der etwa vierstündigen Wanderung sind die subalpine Flora des Freiburger Aussichtsbergs (1284 Meter), Weidbuchen und Allmendweiden, die Bergbaugeschichte des Schauinslands sowie die Schwarzwälder Baukultur. Unterwegs ist genügend Zeit, die Ausblicke zu genießen – bei klarem Wetter bis zu den Alpen und den Vogesen. Die abwechslungsreiche Tour ist rund sechs Kilometer lang.

Touren finden bis Oktober statt

Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind erforderlich. Vesper und Getränk sollten mitgebracht werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Weitere Ranger-Touren am Schauinsland bieten Sebastian Wagner und Florian Schmidt bis Oktober immer am ersten Samstag des Monats an.

Vier Stunden am Belchen unterwegs

Die erste Ranger-Tour am Belchen findet am Samstag, 18. Mai, statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Talstation der Belchen-Seilbahn in Aitern. Von der subalpinen Flora bis zu den Spuren der Kelten entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Besonderheiten am Wegesrand und genießen das 360-Grad-Panorama auf dem Gipfel (1414 Meter).

Die vierstündige Tour ist etwa sieben Kilometer lang und durch die An- und Abstiege etwas anspruchsvoller als die Runde am Schauinsland. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind erforderlich. Vesper und Getränk sollten mitgebracht werden. Im Anschluss besteht auch hier die Möglichkeit zur Einkehr. Weitere Ranger-Touren am Belchen bieten Sebastian Wagner und Florian Schmidt bis Oktober immer am dritten Samstag des Monats an. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter Biosphaerengebiet.Ranger@rpf.bwl.de