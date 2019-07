von Hanna Mayer und Kevin Rodgers

Der Ausbau der Hochschule für Polizei (HfPol) geht voran. Durch die Einstellungsoffensive bei der baden-württembergischen Landespolizei entsteht ein erheblicher Mehrbedarf bei der Ausbildung von neuen Polizisten – eine Aufgabe für die Hochschule. Damit einher geht ein erheblicher Mehrbedarf an Flächen, zum Beispiel für Hörsäle und Büros, und damit verbunden auch ein Mehrbedarf bei der gesamten Infrastruktur der Hochschule.

Blick auf das Campusgelände, auf dem die Erweiterung in Zukunft liegen wird. | Bild: Hanna Mayer

Die Hochschule wächst rasant

Hintergrund ist die stark steigende Zahl an Studierenden, die in den kommenden Semestern an die VS-Hochschule drängen. Im Sommersemester 2020 werden nach Angaben der Hochschule rund 300 Studierende zusätzlich die Hochschule besuchen. Diese Zahl erhöht sich ein Jahr später, also im Sommersemester 2021 auf 1800 Studierende. Vor allem im laufenden Jahr 2019 werden daher am Standort Villingen-Schwenningen viele Bauarbeiten umgesetzt. Es sind, so heißt es aus Hochschulkreisen, die umfangreichsten Baumaßnahmen in der Geschichte der Hochschule für Polizei. Nicht zu vermeiden ist, dass Teile der Arbeiten während des laufenden Betriebs bewältigt werden müssen, sodass die Studenten vereinzelt mit Einschränkungen rechnen müssen.

Baustellenrundgang am Mittwochabend: Mit dabei sind VS-OB Jürgen Roth, Prorektorin Judith Hauer, der Leiter der Hochschule Martin Schatz und Detlev Bührer. Kern der Veranstaltung: Die Übergabe der Baufreigabe für die Campuserweiterung. | Bild: Hanna Mayer

400 neue Parkplätze für Studenten

Bereits im April begannen die Bauarbeiten an dem nördlichen Parkplatz. Dieser ist inzwischen fast fertig gestellt und soll zusammen mit seinem südlichen Pendant künftig 400 Autos aufnehmen, erklärte Hochschulleiter Martin Schatz bei einem Baustellenrundgang am Mittwochabend. Mit dabei auch OB Jürgen Roth, Prorektorin Judith Hauer und Bürgermeister Detlev Bührer. Kern der Veranstaltung: Die feierliche Übergabe der Baufreigabe für weitere anstehende Baumaßnahmen, mit der sich die HfPol bei der Stadt Villingen-Schwenningen für die gute Zusammenarbeit bedanken wollte.

Auch von Seiten der Stadtoberen hieß es am Mittwoch, dass die Hochschule in Schwenningen hochwillkommen ist. „Unsere Polizei in VS verdoppelt sich“, erklärte Oberbürgermeister Roth. Auch Bürgermeister Bührer sekundierte, dass die Hochschule wichtig für das Oberzentrum sei. Neben 14 neuen Hörsälen, einer Mensa, die in den kommenden, vorlesungsfreien Wochen umgebaut und um 130 Quadratmeter erweitert wird, und den Parkplätzen wird auch eine neue Kita den Hochschulcampus bereichern. Hierzu liefen derzeit noch die Planungen und Vertragsverhandlungen. Ungeachtet dessen gehen die Bauarbeiten jedoch weiter. Man sei, so Hochschulleiter Martin Schatz, zuversichtlich, dass alles im vorgesehenen Zeitplan fertig werde.