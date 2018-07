von Gerd Jerger

Seit dem 25. Mai gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die neue Verordnung betrifft praktisch alle Vereine, den Handel, Handwerk und Unternehmen. Wie groß die Unsicherheit in Sachen Datenschutz immer noch ist, zweigte sich am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung des CDU-Kreisverbandes im vollbesetzten Otto-Sieber-Saal der Eschachhalle in Niedereschach. Zu Gast war Stefan Brink, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg.

Viel Unsicherheit beim Datenschutz

Brink ist Fachmann in Sachen Datenschutz und informierte die Zuhörer umfassend über das kontroverse Thema. An der vom Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth moderierten Veranstaltung nahmen auch Sonja Zeiger-Heizmann von der Handwerkskammer Konstanz und Wolf-Dieter Bauer von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg teil. Beide wussten zu berichten, dass sie bei keinem bisherigen neuen Gesetz und bei keiner neuen Verordnung einen derart hohen Beratungsbedarf bei ihren Mitgliedern zu verzeichnen hatten.

"Von unseren rund 12 000 Mitgliedern haben gefühlt schon 11 000 angerufen" sagte Zeiger-Heizmann und sprach mit Blick auf die DSGVO von einer "Fehlkonstruktion". Es hätte für die kleinen Betriebe und Vereine Ausnahmeregelungen geben sollen. "Seit Wochen machen wir nichts anderes", sagte Wolf-Dieter Bauer von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, die rund 37 000 Mitglieder zählt. Die beiden Juristen räumten ein, dass selbst Leute vom Fach ihre Schwierigkeiten haben, sich mit den Vorgaben der DSGVO zurecht zu finden.

"Die kleinen Betriebe werden über Gebühr belastet", sagte Bauer. In der Umsetzung sei die EU über das Ziel hinaus geschossen. Die Diskussion zeigte, dass die DSGVO vielerorts für große Irritationen, Unverständnis, Zorn und Frust sorgt. Zu allem Überfluss hängt über allem das Damoklesschwert der Abmahnungen durch Anwälte, die daraus ein Geschäftsmodell entwickelten. Auch Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg wies auf die Probleme von Kommunen und Vereinen hin. "Wir sind hier ein bisschen auf dem falschen Weg", formulierte Ragg seine Meinung zurückhaltend und diplomatisch.

Beratung statt Geldbußen

"Alles halb so schlimm", so lautete die Botschaft, die Stefan Brink übermitteln wollte. Seine 70 Mitarbeiter zählende Behörde setze nicht auf Bußgelder, sondern auf Information und Beratung. In seinem Vortrag verteidigte er die neue Verordnung. "Seit dem 25. Mai 2018 sind wir alle Versuchskaninchen", sagte Brink zu aktuellen Situation und ging auf die Digitalisierung ein. Seiner Meinung nach sind große Unternehmen froh über die neue Verordnung, weil nun europaweit einheitliches Recht gelte. Brink zeigte Lösungsansätze auf und informierte über viele Details der DSGVO.

Seine Behörde werde in aller Regel keine Bußgelder an kleine Vereine und Unternehmen verhängen, sondern aufklären und beraten. "Sie sind nicht allein gelassen" sagte Brink. Wo Bußgelder unumgänglich werden, sagte Brink "Augenmaß" zu. Er und seine Mitarbeiter, die seit Wochen mit einer Viehzahl von Eingaben zu kämpfen haben, wollen alles tun, um die vorhandene Ablehnung und den Zorn über die Verordnung zu überwinden. Bei der Jahr 2020 geplanten Evaluierung, können auch noch Änderungen erfolgen. Bis dahin gelte es, das Beste aus der Situation zu machen, sich entsprechend fortzubilden und mit der Situation umzugehen. Dass Nachbesserungen notwendig sind, war im Rahmen der Versammlung unumstritten.

Was ist die DSGVO? Das Europäische Parlament hat die Datenschutzgrundverordnung im April 2016 mit breiter Mehrheit beschlossen. Sie bildet den datenschutzrechtlichen Rahmen innerhalb der Europäischen Union. Unternehmen mussten ihre Geschäftsabläufe bis zum 25. Mai 2018 an die neue Rechtslage anpassen. Die DSGVO soll zeitgemäße Antworten auf die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft geben. Mit einem modernen Datenschutz soll die DSGVO Lösungen zu Fragen, die sich durch "Big Data" und neue Techniken oder Arten der Datenverarbeitung wie Profilbildung, Webtracking oder dem Cloud Computing für den Schutz der Privatsphäre stellen. (gdj)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein