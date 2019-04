von Norbert Trippl

Er hat aus einer kleinen Schwarzwaldfirma ein weltweit agierendes Unternehmen gemacht. In der Nacht zum 13. April 2019 verstarb er 80-Jährig. Szenen eines erfolgreichen Unternehmens-Kapitäns, dessen Produkte vielfach mit bedeutsamen, internationalen Designpreisen ausgezeichnet sind. Horst Siedle, wie er war und was von ihm bleibt.

Bild: Siedle

Horst Siedle hat von Furtwangen aus ein weltweit agierendes Unternehmen aufgebaut.

Bild: Tillmann Franzen

Entschlossenheit, Visionen, Tatkraft sowie Stil und Linie prägen sein Wirken.

Die Türklingel mit Telefonie und Video hat Siedle groß gemacht. Die Produkte sind weltweit im Einsatz, auch an Zehntausenden von prägenden Gebäuden, ob in Los Angeles oder Buenos Aires, ob in Singapur oder Sidney. Und überall steht der Name Siedle drauf.

Horst Siedle hatte immer einen Plan.

Bild: unbekannt

Und den Plan, den hat er immer umgesetzt, er stand längst nicht nur mit seinem Namen vorne dran.

Ein Prosit auf ein großartiges Unternehmerwirken, das vor allem im Schwarzwald viele Spuren hinterlässt.

Bild: S. Siedle & Söhne

Seine Horst Siedle-Stiftung hilft vor Ort wie hier im oberen Bregtal, einen Fahrdienst für Senioren zu realisieren.

Bild: Picasa

Die Horst Siedle-Stiftung bringt diese Pausenhütte zur Bregtalschule.

Bild: Siedle

Wenn Horst Siedle (Bildmitte) Mitarbeiter für langjährige Treue zum Betrieb auszeichnete, dann stand er im Mittelpunkt des Geschehens. So wird er auch den Menschen in seiner Heimat in Erinnerung bleiben.