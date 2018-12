Villingen-Schwenningen – Zum sechsten Mal loben das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar ihren großen Vereinswettbewerb aus. Preise im Wert von über 100 000 Euro sind dabei zu gewinnen.

Ganz neu für Hilfsorganisationen

Neu ist: Die vielen engagierten Hilfsorganisationen der Region dürfen sich ebenfalls mit Projekteinreichungen beteiligen. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben, sagt dazu: „Wir haben uns in Anerkennung des hohen gesellschaftlichen Engagements dieser Gruppen dazu entschlossen, unseren bewährten Wettbewerb für diese Organisationen zusätzlich zu öffnen. Wir wollen damit auf die großartige Arbeit aufmerksam machen, die hier vielfach von Ehrenamtlichen in der Freizeit zugunsten aller Bürger unserer Region geleistet wird.“

"Gelebte Heimatverbundenheit"

SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz sagt: „Der große Vereinswettbewerb hat mittlerweile Tradition im Schwarzwald, darauf sind wir richtig stolz. Die Menschen freuen sich darauf, wenn es wieder losgeht.“ Und der Chefredakteur fügt hinzu: „Beim SÜDKURIER und bei der Sparkasse ist es eben keine hohle Phrase, wenn wir von Heimatverbundenheit reden. Wir sind kerngesunde Wirtschaftsunternehmen und möchten von unserem Erfolg etwas an die Menschen zurückgeben, die unsere Heimat ausmachen.“

Gliederung in zwei Kategorien

Der Vereinswettbewerb 2019 gliedert sich damit in zwei Kategorien – einmal die Vereine und zudem der gesonderte Bereich der Hilfsorganisationen. Die Leser dieser Tageszeitung stimmen zweimal über die nachhaltigen Projekte ab. Diese müssen bis zum 24. Februar auf einem besonderen Bewerbungsblatt beim SÜDKURIER oder bei der Sparkasse schriftlich eingereicht sein. In dieser Zeitung werden die Vorhaben von Vereinen und Helfer-Gruppen im Frühjahr einzeln vorgestellt. Die SÜDKURIER-Leser stimmen anschließend dazu ab. Die hierfür erforderlichen Coupons erscheinen in dieser Zeitung.

Social-Media-Preis wird vergeben

Erstmalig beim Vereinswettbewerb gibt es einen gesonderten Social-Media-Preis. Leser können hier in den beiden Kategorien mit jeweils einer Stimme für ein Projekt ihrer Wahl votieren.

Zweite Gewinnchance: 30 000 Euro kommen von einer Jury

Speziell in der Kategorie Vereine vergibt eine hochkarätig besetzte Jury Preisgelder in der Dimension von 30 000 Euro. Hier haben alle zum Wettbewerb eingereichten Vorhaben eine zweite Gewinnchance, zusätzlich zu den Leser- und Social-Media-Preisen.

Bühne für das Ehrenamt

Der Vereinswettbewerb findet im jährlichen Wechsel mit dem Schulwettbewerb statt. Das Ziel der Auslobung ist es auch in diesem Jahr wiederum, den Vereinen und engagierten Helfern eine unübersehbare Bühne für ihre Arbeit zu bieten. Dies ist auch der Sinn der großen, gemeinsamen Schlussfeier. Kurz vor der Sommerpause werden in der Villinger Tonhalle alle Preise überreicht.

Jetzt mitmachen!

Hier können Sie sich das Bewerbungsformular zum Vereinswettbewerb herunterladen:

Dateiname : Bewerbungsformular Vereinswettbewerb 2019 Dateigröße : 1.39 MBytes. Datum : 20.12.2018 Download : Jetzt herunterladen