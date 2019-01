Ein ungewohntes Bild herrschte über die Weihnachtsferien: grüne Hügel und Wiesen in den mittleren Lagen des Schwarzwalds. An Skisport war nicht zu denken, was sich erst jetzt am Wochenende ändern könnte, falls die Meteorologen recht behalten.

Das sagt ein Skischulbetreiber

Der Schwimm- und Skiclub Bad (SSC) Dürrheim hat eine Skischule und den kleinen Übungslift am Kesselberg erworben. Und jetzt liegt kein Schnee! Wer am Kesselberg entlang fährt, kann den Wunsch des Vorsitzenden Volker Weiß nachvollziehen: „Hoffentlich schneit es jetzt mal richtig, am besten 20 bis 30 Zentimeter.“ Denn dort, wo sonst in vielen Jahren die Kinder und Anfänger am schneebedeckten Hang tobten, liegt nur ein dünner weißer Flaum.

Die Liftbügel vor blauem Himmel und grünen Wiesen. | Bild: Hahne, Jochen

Weiß und sein Team steckten viel Energie und eine Unmenge Arbeit in die Übernahme von Skischule und Lift. Mitte Dezember gab es dafür grünes Licht vom Landratsamt, ein „richtiges Weihnachtgeschenk“, fand Weiß. Zwei gute Winter bräuchte der Verein, damit sich der Aufwand amortisiert. 40 Anmeldungen verzeichnete der SSC über Weihnachten – rund drei Kurse mussten abgesagt werden. Jetzt hofft Weiß wie gesagt auf das Wochenende, dann haben die Meteorologen Schneefälle vorhergesagt. Von der früheren Skischule Pietsch kamen auch deren 20 Skilehrer. Die Voraussetzungen stimmen also, jetzt fehlt nur noch die weiße Pracht.

Am Kesselberg sieht es derzeit ganz schlecht aus. | Bild: Hahne, Jochen

Aber warum hat der SSC die Skischule überhaupt übernommen? Der Verein heißt zwar Schwimm- und Skiclub – doch die Betonung lag bisher auf den Schwimmern. Nun wird ab September das Schwimmbad Minara saniert, der SSC wollte sich ein „zweites Standbein zulegen“. Wenn der Kesselberg, zwischen Unterkirnach und Schönwald gelegen, auf Dauer doch nicht schneesicher ist, „müssen wir uns anders orientieren". Aber davon will Weiß derzeit nichts wissen, der Familientag des Vereins wird nun zunächst einmal in Waldau veranstaltet, dort sind die Lifte dank der Beschneiungsanlage in Betrieb.

Das sagt der Tourismus-Experte

In Schönwald zum Beispiel kann zwar gerodelt werden, der Dobel-Lift ist aber nicht in Betrieb, berichtet Hans-Peter Weis, Interims-Leiter des Tourismusvereins Ferienland. Für Langläufer ist Schönwald in der Regel ein Eldorado, diese Saison kann bis jetzt aber nur das Rothaus Loipenzentrum im Weißenbachtal öffnen, dank Maschinenschnee. Allerdings ist dies für Hobbyläufer nicht am 6. Januar der Fall, denn dann findet dort die Sportveranstaltung „Rund um Neukirch“ statt.

Fleißige Helfer laden und transportieren den von Schneekanonen produzierten Kunstschnee auf Anhängern zum Skistadion im Weißenbachtal in Schönwald. | Bild: Sprich, Roland

Auch Weis hofft auf Schnee, die Feriengäste zwischen Weihnachten und Neujahr wussten sich noch anderweitig zu behelfen, auch wenn viele von ihnen mehr Schnee erwartet hatten. Mit der Belegung in dieser Zeit zeigte sich der Tourismus-Experte auch zufrieden. Doch jetzt könnte es für die Gemeinden prekär werden, denn vor allem im Januar und Februar gingen die Kurzentschlossenen dorthin, wo Schnee läge. Für Weis gilt dafür die Faustformel der vergangenen Jahre: „Kein Schnee – wenig Gäste, genügend Schnee – viele Gäste.“

Im Loipenzentrum nutzen etliche Langläufer die präparierte Loipe. Das ist derzeit in Schönwald nur im Weißenbachtal möglich, wie der Andrang beweist. | Bild: Sprich, Roland

Ob sich Tourismus-Gemeinden auf etwa 1000 Meter künftig auf dauerhaft grüne Hügel einstellen müssen, will Weis nicht prognostizieren: „Dazu gibt es viele Theorien.“ Allerdings sei es nicht einfach, eine Alternative anzubieten. Jetzt zum Beispiel die Mountainebiker gezielt anzusprechen, sei schwierig, denn im Winter kämen eher nur die „Hardcore-Radler“, die auch spezielle Kleidung zur Verfügung haben. Ein Pfund, mit dem Schönwald dagegen auch in schneearmen Zeiten wuchern könne, seien die Wanderwege. Nur mit hohen Investitionen könne der Dobellift mit einer Beschneiungsanlage komplett schneesicher gemacht werden, das koste zwischen einer dreiviertel und einer Million Euro. Im unteren Bereich stehe eine Kanone, doch die werde gezielt eingesetzt, wenn dort der Schnee wegtaue.

Das sagt die Vertreterin eines Sportgeschäfts

„Natürlich merken wir es am Umsatz, wenn es im Dezember nicht schneit“, berichtet Cordula Weiß vom gleichnamigen Sportgeschäft in Obereschach. Dann lande eben leider oft etwas Anderes als Skier oder die Langlaufausrüstung unter dem Weihnachtsbaum. Aber sie bleibe positiv und hoffe, dass es bald schneie. Auf lange Sicht sollten die Schwarzwaldgemeinden stärker in Beschneiungsanlagen investieren, wie es bereits jetzt in Waldau oder am Feldberg der Fall sei. Gerade Waldau zeige, dass es auch in kleineren Gebieten möglich sei. Dort stehe ein schmales Band zur Verfügung, doch zum Skifahren reiche es.