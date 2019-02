von Sabine Naiemi

Seit dem Schuljahr 2013/14 erprobt das Kultursministerium Baden-Württemberg an über 60 Standorten beruflicher Schulen die "Ausbildungsvorbereitung dual" (AV-Dual), um den Übergang von der Schule in den Beruf zu verbessern. Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 wird dieser Schulversuch in 20 Stadt- oder Landkreisen in Baden-Württemberg umgesetzt. Auswertungen zufolge liegt bei diesem Modell die Übergangsquote in ein Ausbildungsverhältnis bei rund 60 Prozent, was deutlich höher ist, als bei bisherigen Vorbereitungsklassen oder dem Berufseinstiegsjahr.

Auch aus diesem Grund hat sich die Verwaltung zusammen mit den Schulleitungen der Beruflichen Schulen entschlossen, diesen neuen Bildungsgang ab dem Schuljahr 2019/2020 im Modellversuch im Landkreis anzusiedeln.