von Gerd Jerger

Die Sängerinnen und Sänger des Dauchinger Kirchenchores St. Cäcilia blicktenn in ihrer Jahreshauptversammlung auf ein sehr aktives Jahr zurück, geprägt von geschichtsträchtigen wie auch gesanglichen Höhepunkten. Vorsitzende Elfriede Hoffmann und Schriftführerin Michaela Kienzle erinnerten in ihren Berichten noch einmal an die Ereignisse.

Chor feiert 175. Geburtstag

So gehörten die Verleihung der Palestrina Medaille im vergangenen Juli anlässlich des 175-jährigen Bestehens und das ökumenische Passionskonzert vor einem Monat zu herausragenden Ereignissen im gesanglichen Bereich. Nicht zu vergessen die geselligen Ereignisse wie der Ausflug ins Voralpenland nach Murnau, wo der Chor seinen ehemaligen Chorleiter Mathias Ehret besuchte.

Goldmedaille für einen lebendigen Chor

Zur Gemeinschaft und vor allem zur Pflege der gelebten Ökumene dienten die gemeinsamen Proben und Mahlzeiten mit den Projektpartnern, dem evangelischen Jakobuschor und dem katholischen Kirchenchor Kappel. Auch zwei neue Sängerinnen konnte der Chor im letzten Jahr begrüßen. Der Chor beteiligt sich seit einigen Jahren auch beim Dauchinger Kinderferienprogramm mit Ausflug ins „Campus Galli“. Elfriede Hoffmann informierte außerdem über die derzeit laufenden Änderungen zur Regelung der Finanzierung der kirchenmusikalischen Gruppen innerhalb der Seelsorgeeinheit und wahrscheinlich auch innerhalb der ganzen Diözese. Derzeit sei auf finanzieller Seite noch alles im Umbruch und längst nicht in trockenen Tüchern.

Lob vom Chorleiter

Michael Ehret, musikalischer Leiter des Kirchenchores, war voll des Lobes über die Leistung des Chores. „Wir sind keine Profis, aber trotz Laienchor haben sich die Sänger an schwere Chorliteratur herangewagt und dies mit Bravour bewältigt.“ Die Pläne auf dem gesanglichen Sektor stehen schon fest, so wird der Chor wieder an der „Atempause“ auf dem Schwenninger Kirchen-Pavillon im Juli zum Thema: „Vergiss nicht zu danken“, teilnehmen.

Patrozinium wird gefeiert

Auf dem Plan steht weiter das Patrozinium der Heiligen Cäcilia, der Patronin der Dauchinger Kirche und des Kirchenchores. Angedacht ist ein offenes Weihnachtsliedersingen zwischen Weihnachten und Silvester. Bei den Finanzen lief es im letzten Jahr nicht so gut, so dass Angela Trovato von einem leichten Minus in der Kasse berichtete.

Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt

Die anstehenden Wahlen erbrachten keine Erneuerungen, da sich alle Amtsinhaber wieder zur Wahl stellten. So wurden einstimmig Elfriede Hoffmann wieder zur Vorsitzenden gewählt, wie auch Angela Trovato als Kassiererin und die Beisitzerinnen Eva Maria Mazzucca und Gerda Emminger.