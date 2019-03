von Sabine Naiemi

Schwarzwald-Baar – Erst seit 1977 ist es den Frauen in Deutschland erlaubt, eine Berufstätigkeit auszuüben ohne das Einverständnis ihres Ehemannes, und 2019 jährt sich das Wahlrecht für Frauen zum 100. Mal. Kaum zu glauben, dass heutzutage die Gleichberechtigung der Geschlechter in verschiedenen Dingen immer noch nur Lippenbekenntnisse sind. Genau solche Themen greifen beim und um den Weltfrauentag am 8. März herum deshalb auch die Frauenforen Villingen-Schwenningen, St. Georgen und Donaueschingen auf.

Gemeinschaftlich haben sie auf Anregung von Patricia Ehret, der Gleichstellungsbeauftragen beim Landratsamt, erstmals ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt. Einige der Veranstaltungen greifen das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ auf, bei anderen stehen frauenpolitische Themen im Vordergrund. Interessant ist das Programm auf jeden Fall auch für Männer.

Man habe übrigens gemerkt, dass die Themen besser angenommen werden, wenn man sie humorig rüberbringt, anstatt nur mahnend den Zeigefinger zu heben. Vor diesem Hintergrund sind die kabarettistischen Beiträge Teil des Veranstaltungsprogramms.

Die politische Seite des Weltfrauentages möchte Gudrun Günter vom Frauenverband Courage hervorgehoben wissen. Man könne sehen, dass der Kampf um Frauenrechte bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Günter führte als Beispiel den aktuellen Beschluss der Bundesregierung zum Paragraph 219 an, der von 1933 stamme und endlich verboten gehöre. Die Quittung für Teilzeitarbeit bekämen Frauen mit einer Rente, die gerade mal zum Überleben reiche. Man könne nur den Kopf schütteln, wenn man hört, dass in Deutschland immer noch Frauen 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Informationen: Manche der Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt, bei anderen wiederum muss man sich anmelden. Das Programm gibt es nur in digitaler Form, es ist einsehbar unter: www.lrasbk.de/internationaler-frauentag.de.

