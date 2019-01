Der neue Mobilfunkstandard 5G ist mit nichts zu vergleichen. Und es geht um weitaus mehr als nur schnell am Randy etwas herunterladen.

Nahverkehr: Autonomes Fahren heißt hier der entscheidende Begriff. Autos ganz ohne Fahrer oder Fahrzeuge, die Teilstrecken für den Menschen lenken, sind damit gemeint. Voraussetzung für höchste Sicherheit für Fahrzeuginsassen wie für deren Umgebung ist dabei der dauernde Datenabgleich von Kameras am Auto und Sensoren. Das leistet in der Geschwindigkeit und bei großem Verkehrsaufkommen nur 5G. Für sicheres autonomes Fahren gelten Mobilfunksender direkt an den Straßen im Abstand von wenigen hundert Metern als unerlässlich.

Telemedizin: Ärzte sollen mit 5G in Zukunft vor allem digitale Sprechstunden abhalten können. Aber auch eine Erstbeurteilung eines Schwerverletzten am Unfallort von einem Experten in einem Klinikum soll so gewährleistet werden.

Produktion: 5G bietet nicht nur Datengeschwindigkeit. Die Vernetzung etwa von Gütern, Warenlagern, Bahnhöfen oder Hafenanlagen ist dabei ebenfalls ein viel diskutiertes Modell. Es geht hier vor allem um die Dichte der Netzbelastung. Ist jede Warensendung für eine Echtzeitsteuerung online vernetzt, so werden Netze insgesamt enorm belastet. Dies könne 5G bewältigen und zwar über spezielle Router.

Wie schnell ist 5G: Experten versprechen bis zu zehn Gigabit in der Sekunde. Diese Kapazitäten ermöglichten dann vor allem auch die Vernetzung intelligenter Maschinen (Industrie 4.0).

Marktreife: Auf der Verbrauchermesse in Las Vegas werden aktuell erste 5Gerste -fähige Geräte präsentiert. Eine Markteinführung des neuen Standards soll 2020 erfolgen. Nicht alle glauben, dass dieser Termin zu halten ist.