von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Das Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar ist hervorragend etabliert und eine Plattform für die Wirtschaft wie für die interessierte Öffentlichkeit“, lobt Joachim Gwinner, der erste Landesbeamte im Kreis, die seit 2011 auf der Möglingshöhe arbeitende Einrichtung im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik. Bedauerlich ist, dass es dafür bisher keine pauschale finanzielle Förderung durch das Land gibt.

Entwicklung und Aufgaben des UWZ

Der Trägerverein des UWZ ist aus dem Arbeitskreis Moos entstanden, der sich Schutz und Erhalt des Schwenninger Moos zur Aufgabe gemacht hatte. Das Zentrum ist als außerschulischer Lernort anerkannt. Das staatliche Schulamt hat in diesem Zusammenhang eine halbe Lehrerstelle zugeteilt.

Die Geschäftsführerin vom Verein Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar, Angie-Diane Manton, und der im Umweltzentrum ehrenamtlich engagierte Michael Neuenhagen stellten im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik die umfangreichen Aufgaben und die Finanzierungsprobleme der Einrichtung vor. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Sklingsporn

Es ist ein Umweltlernort für Jung und Alt, es kooperiert mit Schulen und Verbänden wie VHS und IHK, organisiert Ausstellungen und geführte Naturwanderungen, berät Bürger und Unternehmen, betreut mit viel ehrenamtlichem Einsatz regionale Schutzgebiete und stellt für die Region eine Informationsplattform für Umwelt und Natur dar.

Zu aktuellen Themen und Projekten zählen unter anderem der „Schwerpunkt Wasser“, Umweltbildung für Kinder und Jugendliche, die Einrichtung einer Umweltwerkstatt, eine Pflanzenbörse, herbstliches Apfelpressen, die Beteiligung am Neckaraktionstag auf dem Naturparkmarkt in Villingen, Vortragsabende zu Umweltthemen, die Initiative Mülltrennung und Müllvermeidung an Schulen und – in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen – das Thema Mikroplastik in Gewässern.

Die Finanzierungsprobleme

Problematisch und sehr arbeitsaufwendig ist, wie Geschäftsführerin Angie-Diane Manton darstellte, dass es von Seiten des Landes keine gesicherte Förderung gibt, sondern für jedes einzelne Projekt Zuschüsse beantragt werden müssen. Für das laufende Jahr kann noch ein ausgeglichener Haushalt mit einem Volumen von 94 000 Euro dargestellt werden.

Die Einnahmen setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen für erbrachte Leistungen und 10 000 Euro Zuschuss des Landkreises zusammen. Die restlichen 20 000 Euro werden aus Rücklagen finanziert. Bereits 2019 wurde die Geschäftsführungsstelle von 0,7 auf 0,3 Prozent reduziert.

Für 2020 zeichnet sich jedoch eine finanzielle Unterdeckung in Höhe von 18 000 Euro ab. Dabei sind von Grünen und CDU beantragte Landesmittel von 10 000 Euro einkalkuliert. Im Gesamtvolumen von 111 000 Euro sind Mehrausgaben für die laufende Arbeit und hauptamtliches Personal vorgesehen.

In den Jahren 2017 bis 2019, für 2020 aufgrund zweier überfraktioneller Anträge aus der Mitte des Kreistages, hat der Landkreis dem Trägerverein eine Förderung in Höhe von jeweils 10 000 Euro gewährt.

Das große Interesse des Landkreises

Im Umfeld der Landesgartenschau 2010 in Villingen-Schwenningen hat die Verwaltung die Etablierung des UWZ aktiv gefördert. Der Landkreis ist Mitglied im Trägerverein. Mit Anmietung von Räumlichkeiten für das Naturschutzgroßprojekt Baar im Umweltzentrum und einem jetzt vorgesehenen zweijährigen Projekt im Abfallwirtschaftsbereich trägt der Kreis zur Finanzierung der wertvollen Arbeit bei.

Das UWZ hat sich als nicht mehr wegzudenkende Institution im Sinne der Umweltbildung, der Vermittlung des Nachhaltigkeitsgedankens und des Klimaschutzes für eine breite Öffentlichkeit etabliert, heißt es aus der Verwaltung.

Zudem wird es nicht nur als Institution von Umweltverbänden für Umweltinteressierte, sondern auch als Partner und Plattform für die heimische Wirtschaft gesehen. „Mit kleinem hauptamtlichen und großem Ehrenamtlichen Einsatz wird hier viel im Sinne einer umfassenden Information und Sensibilisierung zu Umweltthemen auf lokaler wie globaler Ebene geleistet.“ Umso mehr wird bedauert, dass es trotz vielfacher Anläufe noch immer keine regelmäßige pauschale Förderung der Einrichtung durch das Land gibt.

In der Diskussion im Fachausschuss wurde durchgängig deutlich, wie sehr die Arbeit des UWZ geschätzt wird. Die Verwaltung hat zugesagt, im Interesse der Sicherung der Arbeit des Umweltzentrum sich weiterhin beim Land für eine gesicherte Finanzierung der Einrichtung einzusetzen.