Schwarzwald-Baar vor 2 Stunden

Das Schwarzwaldfest der Blasmusik ist ein voller Erfolg geworden

Das neue abgespeckte Konzept kommt hervorragend an, die Bergweghalle in Hochemmingen mit 350 Sitzplätzen war den ganzen Tag voll, sowohl beim kostenfreien Teil des Tages, als auch nach 18 Uhr. Es wird ein drittes Fest geben und das soll wieder in Hochemmingen stattfinden.