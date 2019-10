Die zweite der beiden jährlichen Schadstoffsammlungen für private Haushalte findet von Dienstag, 29. Oktober ,bis zum 23. November statt. Insgesamt fährt das Schadstoffmobil 71 Sammelstellen in den Gemeinden an. Außerdem ist das Schadstoffmobil noch bis zum 15. November regelmäßig jeden Freitag in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr fest stationiert: In ungeraden Kalenderwochen auf der Kompostanlage Hüfingen und an geraden Kalenderwochen an der Grüngutsammelstelle im Friedengrund in Villingen.

Im Abfall-ABC sind alle Stoffe aufgelistet

Welche Schadstoffe konkret abgegeben werden können ist im Abfall-ABC aufgeführt. Unter www.abfall.Lrasbk.de kann der konkrete Stoff in eine Suchmaske eingegeben werden. Dann wird angezeigt, ob die Stoffe abgegeben werden können oder nicht. Die Termine und Uhrzeiten für die einzelnen Standorte stehen in den Abfallkalendern des Landkreises und sind über die Abfall App abrufbar.

Schwarzwald-Baar So arbeitet der neue Abfalldetektiv im Schwarzwald-Baar-Kreis Das könnte Sie auch interessieren

Wie viele Schadstoffe im täglichen Leben anfallen, zeigt das Ergebnis der Schadstoffsammlungen der vergangene Jahre. 2017 wurden im Landkreis rund 100 Tonnen Sondermüll eingesammelt.

Was gehört zur Schadstoffsammlung?

Angenommen werden ausschließlich Schadstoffe aus privaten Haushalten wie Batterien, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie flüssige Farben und Lacke. Leim- und Klebemittel, Lösungs- und Reinigungsmittel, Säuren, Laugen, Holzschutz- und Abbeizmittel, Chemikalien, Spraydosen, Bauschaum, Haushaltsreiniger und Feuerlöscher können ebenfalls abgegeben werden. Kurzum alle umweltgefährdenden oder krankheitserregenden, insbesondere flüssigen Stoffe. Solche Abfälle gehören weder in den Hausmüll, noch in das Abwasser oder in die freie Natur.

Villingen-Schwenningen Wie die Natur durch immer mehr wilde Müllkippen verschmutzt wird Das könnte Sie auch interessieren

Feste Farb- und Lackreste können umweltgerecht und kostengünstig als Restmüll entsorgt werden, wenn sie komplett ausgehärtet sind. Vorsicht: Reste von Chemikalien dürfen nie zusammengeschüttet werden, da es zu gefährlichen Reaktionen kommen kann!

Weitere Auskünfte sind über das Service-Telefon des Abfallwirtschaftsamtes unter 07721/913 75 55 erhältlich.