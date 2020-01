Den Auftakt des großen Beethoven-Jahres 2020 feiern Chor, Orchester und Vokalsolisten der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr mit ihrem traditionellen Dreikönigskonzert im Konzertsaal der Musikhochschule.

Es erklingen Beethovens wunderbare Messe C-Dur und seine mitreißende Fantasie für Chor, Klavier und Orchester op. 80, die gar den Ruf einer „Kleinen Neunten“ genießt. Als Sahnehäubchen ist darüber hinaus noch das Quartett „Mir ist so wunderbar“ aus der Oper „Fidelio“ zu hören, so die Ankündigung. Unter der künstlerischen Leitung von Professor Michael Alber entsteht ein weiterer klingender Meilenstein in der langjährigen fruchtbaren Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Gottmadingen.

Der Hochschulchor der Musikhochschule Trossingen ist das tragende Ensemble eines bundesweit herausragenden Chorleitungsmodells. Mit viel Zeit und Energie widmen sich Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen unter der künstlerischen Leitung von Professor Michael Alber herausragenden Werken der Musikgeschichte, die gemeinsam mit den Studierenden der Chorleitungsklasse einstudiert und aufgeführt werden. Intensive Probenphasen sichern die hohe Qualität der Projekte, für die der Chor in der ganzen Region geschätzt wird und die weit über den üblichen Chorbetrieb an deutschen Musikhochschulen hinausgehen.

Unter der Einstudierung von Nikolaus Henseler und der künstlerischen Gesamtleitung von Alber bilden die beiden bevorstehende Konzerte – bei denen Orchester und Solisten zusätzlich reizvolle musikalische Akzente setzen, die den Konzerten eine ganz besondere Note verleihen – am Sonntag in Trossingen sowie am Montag, 6. Januar, um 17 Uhr in Gottmadingen sowohl einen eindrücklichen Abschluss der Dreikönigsarbeitsphase 2020 als auch einen inspirierenden Start in ein neues Studienjahr.

Der Kartenvorverkauf ist beendet. Karten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Für Schüler und Studierende ist der Eintritt frei.