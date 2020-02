von Sabine Naiemi

Mit den ersten Erkrankungsfällen in Italien und den dort nachgewiesenen Ausbreitungen besteht ein hohes Risiko, dass Fälle nach Deutschland eingeschleppt werden, erklärt das Landratsamt Schwarzwald-Baar. Nach zwei positiven Corona-Testergebnissen in Tübingen bestätigte am vergangenen Mittwoch das Landesgesundheitsamt in Rottweil einen weiteren Fall. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf vier.

Das sagt das Landratsamt

Derzeitig konzentrieren sich die Behörden nach Vorgaben des Robert-Koch- Institutes auf Rückreisende aus den definierten Risikogebieten aus der italienischen Provinz Lodi (Region Lombardei) und der Gemeinde Vó (Provinz Padua, Region Venetien). Es sei allerdings anzunehmen, dass sich die Risikogebiete in Italien rasch ausweiten.

Rückkehrer aus Gebieten in Italien, in denen COVID-19- Fälle vorgekommen sind, und die innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollten grundsätzlich zu Hause bleiben. Unnötige Kontakte, beispielsweise die Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr, Besuche von Großveranstaltungen oder von Einrichtungen, in denen abwehrgeschwächte Menschen leben, sind zu vermeiden.

Empfehlung des Gesundheitsamtes

Sollten die oben angegebenen Voraussetzungen (Herkunft aus Risikogebiet oder Kontakt mit einem Infizierten sowie grippeähnliche Symptome) erfüllt sein, empfiehlt das Gesundheitsamt folgendes Vorgehen:

Als erstes telefonisch Kontakt aufnehmen zum Hausarzt oder dem telemedizinischen Dienst der Krankenkasse. Sind die Kriterien einer Ansteckung erfüllt, werden Abstriche gemacht. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse besteht je nach Schwere der Krankheit die Notwendigkeit der häuslichen oder stationären Absonderung. Diese muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden und kann nur von diesem aufgehoben werden. Bei Ansteckungsverdacht dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden oder Gemeinschaftseinrichtungen besucht werden.

Das sagt das Klinikum

Seit Bekanntwerden des Coronavirus in China sei man am Schwarzwald-Baar-Klinikum darauf vorbereitet, bei Bedarf auch mit dem Coronavirus infizierte Patienten zu behandeln, erklärt Pressesprecherin Sandra Adams. Dabei richtet sich das Klinikum nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Bislang gab es keinen nachweislich infizierten Patienten im Klinikum.

Da es aber vermehrt zu Unsicherheiten und Fragen aus der Bevölkerung komme, wolle das Klinikum auf folgende Informationen hinweisen: Aufgrund der aktuellen Grippe- und Erkältungswelle gibt es viele Menschen mit Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen.

Wichtig: Laut Robert Koch-Institut gilt nur als Verdachtsfall, wer entweder Symptome zeigt und in den letzten 14 Tagen vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem bestätigten Corona-Virus-Fall hatte, oder Symptome hat und sich innerhalb der letzten 14 Tage vor Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Informationen zu den Risikogebieten bietet die Homepage des Robert Koch-Instituts.

Erkältungspatienten müssen heim

Patienten mit Erkältungssymptomen sind – wie sonst auch – bei ihrem Hausarzt in den richtigen Händen. Auch Menschen, die leichtere Erkältungs- oder Grippesymptome haben und die begründete Sorge haben, ein Verdachtsfall zu sein, sollten sich an ihren Hausarzt wenden.

Das Klinikum ist für Patienten mit ernsthaften Erkrankungen, die eine stationäre Aufnahme erfordern, die richtige Anlaufstelle. Aufgabe der Notaufnahme ist es, Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten zu versorgen.

Das bedeutet: Patienten, die die Notaufnahme aufsuchen, aber keine Krankheitssymptome aufweisen, werden vom Klinikum ohne Behandlung nach Hause geschickt. Dafür bittet das Klinikum um Verständnis.

Erkrankte Personen, die davon ausgehen müssen ein Verdachtsfall zu sein, sollten sie sich vorab telefonisch beim niedergelassenen Arzt oder im Krankenhaus melden. Es sollte – zum Schutz der Mitarbeiter und anderer Patienten – vermieden werden, unangekündigt eine Arztpraxis oder das Klinikum aufzusuchen.

Informationen Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Landesgesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart eine Hotline eingerichtet. Die Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes sind wie folgt erreichbar: Montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr, Telefon (0711) 90 43 95 55. Informationen zum Coronavirus gibt es beim Robert-Koch-Institut im Internet unter www.rki.de. Auch auf der Homepage des Landesgesundheitsamtes sind viele Informationen zu finden unter www.gesundheitsamt-bw.de