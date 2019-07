Auch in Berlin zeigte das Thermometer gestern drückend heiße 34 Grad. Im Foyer des Paul-Löbe-Hauses – der Reichstag wird derzeit renoviert – wurde CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittag vereidigt. Hierfür wurde eigens eine Sondersitzung des Parlaments eingerufen, eine Seltenheit im politischen Betrieb.

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin, spricht den Amtseid vor Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, bei einer Sondersitzung des Bundestags im Paul-Löbe-Haus. | Bild: Wolfgang Kumm

Allerdings blieben viele Sitze leer – nicht alle Abgeordneten folgten dem Ruf in die Hauptstadt, um der Vereidigung beizuwohnen. Das belegt ein Schnappschuss von Marcel Klinge. Der FDP-Abgeordnete aus Villingen war anwesend, hat für die Veranstaltung aber deutliche Worte der Kritik.

Schwarzwald-Baar Umsteigefrei nach Freiburg: Neue Züge im Bahnhof Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Für 30 Sekunden nach Berlin fliegen

Zur Vereidigung der neuen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, erklärt der hiesige FDP-Bundestagsabgeordnete: „Leider wurden hunderte Parlamentarier sowie das Bundeskabinett und der Bundesrat zur Sondersitzung nach Berlin herbeizitiert, um sich lediglich Selbstverständlichkeiten der neuen Ministerin anzuhören und der dreißig Sekunden kurzen Vereidigung beizuwohnen, wobei das Amt Frau Kramp-Karrenbauer nur als Sprungbrett ins Kanzleramt dienen soll. Das ist sehr enttäuschend und wird den Bedürfnissen der Bundeswehr nicht gerecht“, erklärt Marcel Klinge.

Verwaist: Viele MdB‘s bleiben lieber in der Sommerpause. | Bild: Marcel Klinge

September hätte auch noch gereicht

Klinge betonte, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Amtseid auch Anfang September in der nächsten regulären Sitzungswoche des Bundestages hätte leisten können. In der Tat nennt das Grundgesetz keine Frist. Unter Juristen besteht die Auffassung, dass zumindest ein gewisser zeitlicher Zusammenhang bestehen sollte.

Außenminister Heiko Maas (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel während der Vereidigung im Paul-Löbe-Haus. | Bild: Michele Tantussi

Viele MdB‘s bleiben lieber zuhause

Allerdings: Nicht mal alle Abgeordneten von AKKs CDU/CSU waren anwesend, so Klinge. „Viele Stühle blieben leer. Das sagt doch alles über diesen unnötigen Termin aus. Die Sondersitzung des Bundestages wird den Steuerzahler außerdem einige hunderttausend Euro kosten. Dieses Geld wäre besser in der Bundeswehr aufgehoben“, so der 38-Jährige.