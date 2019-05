Hoher Besuch erwartet der dritte Blaulichttag des Schwarzwald-Baar-Kreises in Villingen: Innenminister Thomas Strobl habe sein Kommen angekündigt, so Landrat Sven Hinterseh.

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn der oberste Dienstherr der Polizei kommt, der ja zugleich auch sozusagen der oberste Feuerwehrmann des Landes ist“, betonte Hinterseh, der das Programm des diesjährigen Blaulichttages gemeinsam mit Vertretern der Rettungs- und Hilfsorganisationen des Landkreises gestern im Landratsamt vorstellte.

Stehen hinter dem Blaulichttag (von links): Kreisbrandmeister Florian Vetter, Hauptmann Hans-Joachim Hall, Sven Lebeau und Fabian Riegger, Malteser-Hilfsdienst, Andreas Stehle, THW, Alexander Laufer, DLRG, Landrat Sven Hinterseh, Arnold Schuhmacher, Ordnungsamt, Jasmin Koch und Adrian Probst, Bergwacht, Birgit Lutz, Psychosoziale Notfallversorgung, Michael Müller, DRK, und Bettina Rommelfanger, Polizeipräsidium Tuttlingen. | Bild: Marcel Jud

Am Sonntag, 7. Juli, werden sich acht Blaulichtverbände auf dem Außengelände des Landratsamtes zwischen 10 und 17 Uhr der Bevölkerung präsentieren. Dabei gibt es auch eine Premiere: Erstmals wird der neue Polizeihubschrauber öffentlich gezeigt, den die Bergwacht Schwarzwald und die Landespolizei seit vergangenem Jahr gemeinsam nutzen. „Es ist der modernste Polizeihubschrauber, den es derzeit gibt“, so Adrian Probst, Bürgermeister von St. Blasien und Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald.

Das Besondere am neuen Hubschrauber sei, dass er über eine Rettungswinde verfüge, mit der Einsatzkräfte abgeseilt und Verletzte transportiert werden können, erklärte Probst: „Bisher waren wir bei Einsätzen, wo eine Rettungswinde benötigt wurde, auf die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega angewiesen.“ Mit dem Hubschrauber seien bereits eine Handvoll Einsätze geflogen worden, so Pobst.

Beim Blaulichttag in Villingen wird er für eine Übung einbezogen, bei der eine Windenrettung simuliert wird. „Allein der Start des Hubschraubers ist beeindruckend, wenn man sich einigermaßen für Technik interessiert“, versicherte Probst.

Ein Schaufenster für die Hilfsorganisationen

Neben der Bergwacht werden auch die anderen Hilfsorganisationen am 7. Juli Übungen abhalten und ihre Arbeit präsentieren. So werden beispielsweise Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischer Hilfsdienst gemeinsam zeigen, wie eine eingeklemmte Person gerettet wird. Die Psychosoziale Notfallversorgung, PSNV, wird bei dieser Übung ebenfalls mitmachen.

„Wir wollen die Bevölkerung auch darüber informieren, was wir bei unseren Einsätzen in Haushalten oder bei Unfällen machen sowie den anderen Organisationen unseren Einsatznachsorgedienst vorstellen“, sagte Birgit Lutz von der PSNV. Landrat Sven Hinterseh strich heraus, dass der Blaulichttag auch dazu diene, auf die Arbeit von Organisationen wie der PSNV hinzuweisen, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt seien. „Der Tag ist ein Schaufenster für die Hilfsorganisationen“, so Hinterseh.

„Der Tag ist ein Schaufenster für die Blaulichtorganisationen“, sagt Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises. | Bild: Lenny Münzer

Nachwuchs dringend gesucht

Diese „Schaufenster-Funktion“ soll auch zur Rekrutierung von Nachwuchs dienen, wie Arnold Schuhmacher herausstrich. „Die Besucher sollen erleben, was es bedeutet, bei einer Blaulichtorganisation mitzumachen. Eventuell findet sich ja auch jemand aus der Jugend, der bereit ist, bei einer Hilfsorganisation mitzuhelfen“, so der Leiter des Ordnungsamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Um Nachwuchs wollen nicht nur die Organisationen werben, die auf Ehrenamtliche angewiesen sind, sondern beispielsweise auch die Polizei. „Aufgrund hoher Pensionierungsraten führen wir eine landesweite Einstellungsoffensive durch“, sagte Bettina Rommelfanger vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Derzeit hätten sie insgesamt 1800 Ausbildungs- und Studienplätze zu vergeben. Am 7. Juli seien deshalb auch entsprechende Ansprechpartner der Polizei vor Ort und würden Infomaterial verteilen.

„Wir haben 1800 Ausbildungs- und Studienplätze zu vergeben“, sagt Bettina Rommelfanger vom Polizeipräsidium Tuttlingen. | Bild: Lenny Münzer

Daneben gehe es bei der Präsentation der Polizei vor allem um Prävention, erklärte Rommelfanger gestern im Landratsamt. „Kollegen unseres Standortes in Villingen werden zeigen, wie man eine Rettungsgasse bildet. So richtig funktioniert das nämlich immer noch nicht.“ Aber natürlich sei das nicht alles: „Kein Blaulichttag ohne Streifenwagen und Streifenmotorrad zum Anschauen“, betonte Rommelfanger schmunzelnd.

