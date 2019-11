von Eva Maria Vaassen

Im Jahr 2012 war eine Dame aus dem nördlichen Kreis Konstanz verstorben und hatte ihren Erben nichts als Schulden hinterlassen. Ihr heute 52-jähriger Sohn aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis beantragte ein Erbinsolvenzverfahren, um sein Vermögen vor dem Zugriff der Gläubiger der Mutter zu schützen. Seine Tante wusste aber, dass ihre Schwester dem Sohn ein Jahr vor ihrem Tod 250.000 Euro geschenkt hatte. Weil diese Schenkung als vorweggenommenes Erbe galt, wäre der Sohn verpflichtet gewesen, das Geld in den Nachlass zurückfließen zu lassen. Als der Insolvenzverwalter von der Schenkung erfuhr, verklagte er den 52-Jährigen im Jahr 2015 per Insolvenzanfechtung auf Rückzahlung der Summe. Dadurch sollten wenigstens einige Gläubiger der Verstorbenen einen Teil ihres ausstehenden Geldes zurückbekommen.

Nur 88 000 Euro ausgezahlt

Vor Gericht behauptete der 52-Jährige, bei dem Geld habe es sich um ein Darlehen gehandelt, das seine Frau seiner Mutter vor dem Tod des Vaters im Jahr 2009 gewährt habe. Der Vater habe gebeten, damit Schulden seiner Frau zu tilgen, damit er in Ruhe sterben könne. Nach dem Tod des Vaters habe die Mutter ihm die 250.000 Euro dann zurückgezahlt. Allerdings habe das Geldinstitut der Mutter, bei dem eigens für die Rückzahlung ein Konto für den Sohn eingerichtet war, einen Teil der Summe als Sicherheit für andere Verbindlichkeiten der Mutter einbehalten. Ausgezahlt worden seien ihm nur 88.000 Euro.

2018 erste Strafverhandlung

Weil das Gericht diese Geschichte nicht widerlegen konnte, wurde die Klage des Insolvenzverwalters abgewiesen. Daraufhin zeigte die Tante des 52-Jährigen ihn und seine Ehefrau wegen Betrugs und Falschaussage an. Anfang des Jahres 2018 kam es zu einer Strafverhandlung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Konstanz. Dort hielt man es für erwiesen, dass das Ehepaar im Zivilverfahren gelogen hatte, und mindestens die 88.000 Euro hätte zurückzahlen müssen. Den 52-Jährigen verurteilte das Gericht zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung. Als Bewährungsauflage wurde eine Geldbuße von 4000 Euro festgesetzt. Seine Ehefrau wurde wegen Beihilfe zum Betrug und wegen Falschaussage zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr wurde zusätzlich eine Geldbuße von 3000 Euro auferlegt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Ehepaar legten Berufung gegen dieses Urteil ein, so dass es jetzt vor dem Landgericht Konstanz noch einmal zur Verhandlung kam.

Angeklagte wollten Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hielt nach wie vor weder die Geschichte mit dem Darlehen noch die der Teilauszahlung für wahr und forderte eine höhere Strafe. Die beiden Angeklagten wollten einen Freispruch. „Wir gehen von einem Rachefeldzug der Tante aus“, meinte der 52-Jährige zu Beginn der Berufungsverhandlung. Woher seine als Schreibkraft tätigte Ehefrau damals so viel Geld hatte, um es der Schwiegermutter auszuleihen, blieb unklar. Ihr Mann, selbst als glückloser Unternehmer und Finanzjongleur damals in die Privatinsolvenz geraten, behauptete, sie habe öfter Bargeldzuwendungen von ihrer Verwandtschaft erhalten.

Urteil wird rechtskräftig

Bei Nachfragen zu Details bestätigte er dann versehentlich sogar den Verdacht, dass auch die Behauptung von der Teilauszahlung eine Lüge war. Damit hätte er nun eine Strafe riskiert, die vermutlich nicht mehr zu Bewährung hätte ausgesetzt werden können. Vor dem zweiten Verhandlungstag trat das Ehepaar die Flucht nach hinten an und zog die Berufung zurück. Damit ist das Amtsgerichtsurteil rechtskräftig geworden.