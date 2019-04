von Hans-Jürgen Götz

Einmal pro Jahr treffen sich verschiedene Schulen des Schulamtsbezirks Donaueschingen mit Ihren Schülern zu einem gemeinsamen Begegnungskonzert. Gestern fand das diesjährige Treffen unter der Leitung von Christina Schreijäg im großen Sitzungssaal des Landratsamtes in Villingen statt. "Es war mir wichtig, daraus ein Inklusionsprojekt zu machen, bei dem auch Schüler mit Behinderungen mitwirken können", sagt Christina Schreijäg, die Lehrerin an der Christy-Brown-Schule in Villingen ist.

Sie organisiert diese Aktion nun schon im dritten Jahr. Sie probt mit ihren Schülern einmal pro Woche. Dabei beginnt die organisatorische Herausforderung immer schon gleich nach den Sommerferien. "Es ist gar nicht so einfach, so viele Schulen auf einen Termin hin zu koordinieren, einen Saal dafür zu finden und das Programm abzustimmen", so Schreijäg. "Aber es ist mir einfach wichtig, unseren Schülern diese wunderbare Gelegenheit zu bieten, sich auch einmal vor anderen präsentieren zu können." Die Schüler bringt das in ihrer Entwicklung enorm voran, erklärt sie und dass es ein ganz anderes Proben sei, wenn die Schüler diesen Auftritt vor sich haben. Besonders dankbar ist sie auch für die großzügige and tatkräftige Unterstützung durch das Landratsamt. "Auch das ist nicht selbstverständlich und hilft uns enorm", ergänzt sie.

Die Schüler der Christy-Brown-Schule Villingen. Links an der Gitarre Christina Schreijäg. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler von 7 bis 13 Jahren vom Grundstufenchor der Christy-Brown-Schule, der Gesangsgruppe aus dem Hoptbühlgymnasium, dem Chor der Goldenbühlschule, sowie die "Conga & Co AG" der Wessenbergschule. Bei so vielen Schülern und deren Begleitern war dann selbst der große Sitzungssaal bis auf den letzten Platz mit Zuhörern belegt. "Es hat viel Spass gemacht vor so vielen Zuhörern singen zu dürfen", freut sich Deffe Akkos von der Christy-Brown-Schule. Auch Alissa Townshend aus der Klasse 5c vom Hoptbühlgymnasium war ganz begeistert. "Es hat mir viel Spass gemacht, mit so viel Freude zusammen mit anderen hier in einer tollen Gemeinschaft singen zu dürfen."

Das Inklusive Begegnungskonzert im großen Sitzungssaal des Landratsamts Villingen ist ein Kooperationsprojekt der Goldenbühlschule, der Musikakademie VS und der Stadtmusik Villingen unter der Leitung von Nadia Sofokleus. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Voll des Lobes über die Darbietungen der einzelnen Gruppen war auch Annette Haag vom Schulamt. Im Auftrag von Susanne Eisenmann, Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg, verlieh sie jeder Gruppe eine besondere Urkunde als Dank und Anerkennung für deren musikalischen Leistungen. Zum Abschluss gab es dann nochmal einen gemeinsamen Kanon bei dem alle Gruppen mit vollem Herzen einstimmten und den großen Sitzungssaal mit ihren Stimmen erfüllten. Und a an diesem Tag gleich fünf Schüler Geburtstag hatten war es naheliegend, dass der ganze Saal auch noch in lautes "Happy Birthday" einstimmte.