Am Dienstagabend ist auf der Bundesstraße 27, zwischen Bad Dürrheim und Hirschhalde, ein Schwertransport an einer Brücke hängen geblieben. Der aus vier Fahrzeugen bestehende Konvoi startete gegen 22 Uhr in Villingen und sollte an Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen auf die A 81 auffahren.

Video: Kevin Rodgers

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr vor Ort, um die Bergung des beschädigten Schwertransportes in Angriff zu nehmen. Die Transporter stammen von einer Spedition aus dem niedersächsischen Delmenhorst in der Nähe von Bremen.

Nur wenige Zentimeter haben dem Schwertransport gefehlt, um unbeschadet unter der Brücke hindurchfahren zu können. | Bild: Rodgers, Kevin

Transport verlässt vorgesehene Route

Der polizeilich begleitete Transport fuhr nach Angaben der Polizei, entgegen der vorgesehenen Fahrtstrecke, in Bad Dürrheim geradeaus in Richtung Donaueschingen weiter. Warum der Schwertransport falsch abgebogen ist, ist derzeit unklar. Das erste Fahrzeug des Transports war ein paar Zentimerter zu hoch und streifte die Brücke leicht. Das zweite Fahrzeug konnte problemlos unter der Brücke durchfahren. Das dritte Fahrzeug blieb an dem Brückenbauwerk hängen.

Dieser große Kubus aus Spanplatten ist gegen die Brücke geprallt. | Bild: Rodgers, Kevin

Durch den Anstoß wurde die Brücke und die Ladung des Schwertransportes beschädigt. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen übernommen. Die Bad Dürrheimer Brücke bleibt nach Angaben eines Polizeisprechers so lange gesperrt, bis ein Gutachter die Tragfähigkeit überprüft hat.

Die Fußgängerbrücke am Schabelweg wurde beschädigt und wird bis zur Begutachtung durch einen Sachverständigen gesperrt. | Bild: Wilhelm Bartler

Die Fahrzeuge sollen im Laufe des Nachmittags nach Villingen zurückfahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die beschädigte Brücke wird von einem Fachmann untersucht. Immer wieder musste die Polizei am Mittwoch die Bundesstraße sperren. Es kam zu kleineren Staus und Verzögerungen.

Immer wieder wird die B 27 gesperrt, sodass sich kleinere Staus bilden. | Bild: Rodgers, Kevin

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. | Bild: Rodgers, Kevin

Auch der erste Schwertransporter streifte die Brücke, wurde jedoch nur leicht beschädigt. | Bild: Wilhelm Bartler

