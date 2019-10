von Martin Himmelheber

Die Automobilindustrie braucht weniger Kolben für Verbrennungsmotoren. Die Abschwächung der Konjuktur in der Branche hat nun auch Auswirkungen auf die regionale Zuliefererindustrie. Etwa 150 bis 200 Mitarbeiter bei Mahle in Rottweil werden bis Jahresende statt 35 nur noch 31,5 Wochenstunden arbeiten. Das hat der für den Kolbenhersteller zuständige IG-Metall-Sekretär Thomas Bleile bestätigt.

Stuttgart Stellenstreichungen und Verlagerungen: Heimischer Standort wird für Autozulieferer unwichtiger Das könnte Sie auch interessieren

Es handelt sich nicht um Kurzarbeit

Der Grund sei, dass von den Automobilherstellern „weniger Abrufe“ erfolgten. Deshalb fahre Mahle die Produktion herunter. Betroffen seien aber nur einzelne Bereiche. Über verschiedene Modelle versuche man, die finanziellen Folgen für die Beschäftigten zu begrenzen. So bauten einige „Plusstunden“ aus der Vergangenheit ab. Bleile betont ausdrücklich, dass es sich bei Mahle nicht um Kurzarbeit handle. Bei Kurzarbeit springt die Agentur für Arbeit bei den Lohnkürzungen ein und sorgt für einen Teilausgleich.

Sonderzahlungen bleiben erhalten

Bei Mahle bestehe ein Standortsicherungsvertrag, so Bleile. Alle Sonderzahlungen seien erhalten geblieben. Als Zugeständnis an den Arbeitgeber habe man die Arbeitszeitabsenkung akzeptiert, „sollte es zu Beschäftigungsproblemen kommen“. Das sei nun eingetreten. Erst wenn diese Maßnahme nicht ausreiche, könne es bei Mahle auch zu Kurzarbeit kommen, erklärt der IG-Metaller. „Da muss man abwarten, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt.“ Am Freitagmittag sei von der Werkleitung keine Stellungnahme mehr zu erhalten, so die Auskunft einer Mahle-Mitarbeiterin.