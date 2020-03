Eine besondere Auszeichnung wurde Heinrich Glunz, dem langjährigen Präsidenten des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Vöhrenbach zu teil. Landrat Sven Hinterseh verlieh ihm die Verdienstmedaille des Schwarzwald-Baar-Kreises in Gold.

Hinterseh hob in seiner Rede hervor, dass sich Heinrich Glunz in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur für die Musik im weiteren und die Blasmusik im engeren Sinne, sondern ganz besonders auch im Kommunalpolitischen Bereich in erheblichem Maße eingesetzt habe. Glunz ist seit über einem halben Jahrhundert im Bereich der Musik und seit 49 Jahren in der Kommunalpolitik ehrenamtlich tätig.

1969 wurde Heinrich Glunz im Alter von knapp 19 Jahren zum Vorsitzenden des damaligen Musikvereins Öfingen – heute Musik- und Trachtenverein Öfingen – gewählt. 32 Jahre hatte er dieses Amt inne und ist nun dort Ehrenmitglied. 1988 wurde er zum stellvertretenden Präsidenten und zwei Jahre später zum Präsidenten des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar gewählt.

Damit war Heinrich Glunz Ansprechpartner für 68 Kapellen im Verbandsgebiet. „In dieser Zeit haben Sie für die Blasmusik im Schwarzwald-Baar-Kreis und auch darüber hinaus vieles erreicht: für jung aber auch für alt“, sagte Landrat Hinterseh.

Darüber hinaus ist Heinrich Glunz seit vielen Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktiv. Mit 21 Jahren wurde er in den Öfinger Ortschaftsrat gewählt, dem er bis 1994 angehörte. Seit 45 Jahren ist er Mitglied im Gemeinderat Bad Dürrheim und dort Sprecher der CDU-Fraktion. Seit 1989 ist er zudem erster Stellvertreter des Bürgermeisters.

„Wir haben Ihnen viel zu verdanken. Sie haben insbesondere auch mit Ihrem Wirken im Blasmusikverband Großes geleistet und Strukturen geschaffen, die zukunftsweisend für die Zusammenarbeit in und zwischen den Trachten- und Musikvereinen waren und noch heute einen stabilen Rahmen für die weitere Arbeit bilden“, sagte der Landrat. Er habe sich auf kulturellem Gebiet um den Schwarzwald-Baar-Kreis und seine Bürger verdient gemacht.