von Rüdiger Fein

Schwarzwald-Baar – Zu einer Infoveranstaltung zum Thema Fortentwicklung des Ringzugangebots unter Berücksichtigung eines Gutachtens hatten am Samstag alle drei Landkreise eingeladen. Nach der Beauftragung des Schweizer Büros SMA, ein auf die Optimierung von Eisenbahnsystemen spezialisiertes Ingenieurbüro, stellte deren Vertreter Georges Rey mögliche Maßnahmen für eine Erweiterung und Optimierung des Ringzug-Konzeptes vor. Im Wechsel mit dem Vertreter des Landes, Gerd Wickmann, informierten die beiden Redner über den Ist-Zustand und über mögliche Zukunftspläne. Als einer der wichtigen Punkte hat man sich verabredet, die Energiewende weiter voranzutreiben. Dazu gehöre die Vereinbarung, so Wickmann, nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch in der Fläche eine ÖPNV-Offensive anzustreben.