Wann ist es denn so weit? Wann wird die Zugstrecke der Schwarzwaldbahn auch zwischen Hausach und Villingen mehr als eine Woche nach dem Sturmtief Sabine und den daraus resultierten Schäden freigegeben?

Bild: Matthias Jundt

Nachdem der SÜDKURIER am Montag berichtete hatte, dass die Strecke am Mittwoch voraussichtlich wieder freigegeben wird, hat die Deutsche Bahn am Dienstag neue Informationen veröffentlicht. Demnach soll die Route zwischen Hausach, über Triberg, bis nach Villingen bis einschließlich Sonntag gesperrt bleiben.

Ob das wirklich so eintrifft, ist aber unklar. Die Bahn hält sich mit dem Wort „vorrausichtlich“ erneut eine Hintertür für weitere Verschiebungen offen. Auch gestern hieß es, dass die Strecke „voraussichtlich“ am Mittwoch wieder befahrbar sein wird.

Am Nachmittag findet bei der Bahn SÜDKURIER-Informationen zufolge eine größere interne Besprechung zur Lage der Schwarzwaldbahn statt. Erst dann gibt es weitere Auskünfte.