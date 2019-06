Zum Tag der Architektur am Samstag, 29. Juni, veranstaltet die Kammergruppe Schwarzwald-Baar-Kreis der Architektenkammer Baden-Württemberg auf Kreisebene eine Tour zu besonderen Objekten in der Region. Im Mittelpunkt steht dabei in diesem Jahr Mönchweiler. Auch Königsfeld wird präsentiert.

Die Architektenkammergruppe Schwarzwald-Baar hat hierfür ein öffentliches Besichtigungsprogramm von architektonisch beispielhaften Bauvorhaben in den Gemeinden Mönchweiler und Königsfeld zusammengestellt. Bei den geführten Begehungen stehen den Besuchern die verantwortlichen Architekten Rede und Antwort zu den baulichen Konzepten, den speziellen Anforderungen der Nutzer, den Eigenheiten der Konstruktion oder, wie zum Beispiel beim Zinzendorfplatz in Königsfeld, zum historischen Kontext.

Schulmensa und Kinderhaus

Treffpunkt und Beginn der Besichtigungstour ist um 14 Uhr vor der Schulmensa an der Hindenburgstraße 42 in Mönchweiler, wo das Büro Muffler-Architekten nach einer kurzen Begrüßung durch den Kammergruppenvorsitzenden Alexander Schmid einen Blick in das Gebäude ermöglicht. Anschließend führt das Büro Kamm-Architekten durch das benachbarte Kinderhaus, welches durch die konsequente Verwendung des Baustoffes Holz beeindruckt. Die dritte Gelegenheit zur Besichtigung bietet der Neubau der ortsansässigen Firma VMR, welche in der Nachbarschaft zum bisherigen Standort in der Waldstraße einen Neubau für die komplette Verwaltung und Produktion realisiert hat.

Abschluss auf dem Zinzendorfplatz

Den Abschluss bildet die Wiederherstellung des Zinzendorfplatzes im Herzen von Königsfeld, welcher vom Büro Weisshaupt Landschaftsarchitektur mit viel Liebe zum Detail auf Grundlage der historischen Planung neu gestaltet wurde. Hier bietet die Architektekammer Schwarzwald-Baar-Kreis erfrischende Getränke und kleine Snacks. Das Ende der Veranstaltung ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Bustransfer ab Donaueschingen

Die Architekten betonen den öffentlichen Charakter der Gesamtveranstaltung. Es sei beabsichtigt, einen Bustransfer von Donaueschingen über Schwenningen und Villingen nach Mönchweiler / Königsfeld sowie nach Abschluss der Veranstaltung wieder zurück, anzubieten. Aus organisatorischen Gründen wird bis Donnerstag, 27. Juni, um telefonische Anmeldung beim Kammergruppenvorsitzenden Alexander Schmid (0771-929 4041) oder unter mail@a-schmid.de mit Angabe der Personenzahl und einer Kontakt-Telefonnummer erbeten. Eine Teilnahme ohne Voranmeldung sei jedoch ebenfalls möglich, sofern es die Höchstzahl der Besucher erlaubt und der Transfer nach Königsfeld privat organisiert wird, heißt es abschließend. Der Bustransfer ist so geplant: 13 Uhr Abfahrt am Rathaus in Donaueschingen, 13.30 Uhr Abfahrt Parkplatz beim BSV-Stadion in Schwenningen und 13.45 Uhr Abfahrt am Parkplatz Landratsamt VS.