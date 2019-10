Die Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen, die für die Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil zuständig ist, bekommt zum 1. Dezember eine neue Leiterin. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Behörde geht Erika Faust nun in den Ruhestand. Bei einem Festakt am Mittwochmorgen in der Neuen Tonhalle in Villingen wurde Faust bereits offiziell verabschiedet. Außerdem wurde ihre Nachfolgerin Sylvia Scholz vorgestellt.

Landrat Hinterseh und Christian Rauch, der Geschäftsführer der Regionaldirektion BW, gratulieren Erika Faust zum Ruhestand. Mit dabei auch Martina Braun (MdL), Thomas Bleile (IG Metall), Fausts Nachfolgerin Sylvia Scholz, Karl Rombach (MdL) und der Tuttlinger Landrat Stefan Bär. | Bild: Kevin Rodgers

Die neue Chefin stellt sich schon mal vor

Die 58-Jährige ist seit 2016 Bereichsleiterin in der Regionaldirektion Baden-Württemberg mit den Schwerpunktaufgaben „Beteiligungsmanagement“ und „Leistungsrecht SGB II“. Geboren ist die geschiedene Mutter von zwei erwachsenen Kindern in Schongau in Oberbayern. Sie wohnt im Landkreis Böblingen, zieht demnächst aber nach VS.

Die Diplom-Verwaltungswirtin hat an der Fachhochschule des Bundes für Arbeitsverwaltung in Mannheim studiert und ist seit 1983, mit einer Unterbrechung zur Erziehungszeit ihrer Kinder, ununterbrochen in der Arbeitsagentur beschäftigt. Ursprünglich sollte am Mittwoch Anke Traber vorgestellt werden, die zuletzt die Agentur in Recklinghausen leitete. Diese wird jedoch nicht nach VS kommen. Sie hat sich kurzfristig für Balingen, ihre Heimat, entschieden wo ebenfalls die Agenturleitung freigeworden war.

Blumen vom bisherigen Chef Christian Rauch gibt es für Sylvia Scholz. | Bild: Kevin Rodgers

Viel Lob für Erika Faust zum Abschied

Erika Faust wurde indes mit viel Lob für ihre Arbeit in den Ruhestand verabschiedet. Auch von Fausts Vorgesetztem Christian Rauch, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg, gab es anerkennende Worte. Faust habe ein stabiles Fundament geschaffen, um die beiden ehemaligen Arbeitsagenturen in Rottweil und VS unter einen Hut zu bringen. Rauch ließ durchblicken, dass Faust in Stuttgart die Interessen der Region mit Nachdruck vertreten habe und auch Entscheidungen aus Stuttgart kritisch hinterfragt habe.

Die Konfrontation habe sie nicht gescheut, was sie zu einer respektierten und geschätzten Kollegin gemacht habe. Thomas Bleile von der IG Metall brachte es auf die schmissige Formulierung, dass die bisherige Leiterin der Arbeitsagentur es „faustdick hinter den Ohren habe.“ Faust habe, so Bleile, die Agentur unauffällig, aber effizient geleitet und mit Sachkenntnis und Pragmatismus gepunktet. Erika Faust zeigte sich angesichts so viel Lorbeeren zum Abschluss sichtlich gerührt.

Staffelübergabe mit Blumenstrauß: Erika Faust übergibt nach zwölf Jahren an der Spitze der Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen ihr Amt an Sylvia Scholz. Die 58-Jährige wird zum 1. Dezember die neue Leiterin der hiesigen Arbeitsagentur. | Bild: Kevin Rodgers

Wie man in Stuttgart auf die Region blickt

Christian Rauch gab zudem in einem längeren Referat einen Blick von Stuttgart auf den hiesigen Arbeitsmarkt, auf dem gerade die unter Druck stehenden Schlüsselbranchen Maschinenbau und Automobilindustrie besonders wichtig sind. Allzu schwarz malt Rauch die Lage jedoch nicht. „Wir hatten jetzt zehn Jahre lang wolkenlosen Himmel und sehen jetzt ein paar dunkle Wolken am Horizont. Ich sehe derzeit eine Eintrübung der Konjunktur, aber noch keine Krise„, erklärte der Arbeitsmarktexperte. Von 2009 bis Ende 2018 sei die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von 173 000 auf 213 000 Arbeitsplätze gestiegen. Die Beschäftigungsquote von 65,1 Prozent liege zudem deutlich über Landesschnitt und mit rund drei Prozent Arbeitslosigkeit herrscht praktisch Vollbeschäftigung.

Neue Situation beim Fachkräftemangel

Hinzukomme, so Rauch, dass es vor allem im Handwerk und im Dienstleistungssektor keine Konjunkturdelle gebe. Neu ist die Situation beim Fachkräftemangel. „Wir müssen uns längerfristig darauf einstellen, dass wir gleichzeitig etwas mehr Arbeitslosigkeit und einen Fachkräftemangel haben.“ Diese beiden Faktoren würden durch die Veränderungen in der Arbeitswelt durch Digitalisierung, Automatisierung, aber auch durch die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Elektromobilität nicht mehr zwangsläufig miteinander korrespondieren.

Sylvia Scholz. | Bild: Arbeitsagentur

Diese Schwerpunkte will Sylvia Scholz setzen

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als designierte Leiterin der Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen nutzte Sylvia Scholz die Gelegenheit, sich in einer kurzen Ansprache den versammelten Amts- und Mandatsträgern vorzustellen. Sie wisse um die großen Fußstapfen, die Erika Faust hinterlasse, erklärte die 58-jährige Mutter zweier Kinder. Gleichzeitig freue sie sich, künftig Verantwortung für die Arbeitsmarktpolitik in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zu tragen. An der Spitze der Arbeitsagentur möchte Scholz zwei Schwerpunkte setzen. „Ich möchte die Fachkräfteversorgung der Region weiter sichern und zusammen mit den Schulen an der Ausbildung und Beratung arbeiten. Dazu wollen wir präsenter an den Schulen sein“, so Scholz. Zudem gehe es auch um berufliche Weiterbildung: „Lebenslanges Lernen muss für uns alle zur Normalität werden“, erklärt Sylvia Scholz in der Tonhalle. Ein zweiter Punkt ist die Verringerung der Zahl von Langzeitarbeitslosen in der Region. „Mein Fokus liegt hier auf Familien mit Kindern.“ Hier baue sie auf ein funktionierendes Netzwerk von Kommunen, Arbeitgebern und anderen Partnern.