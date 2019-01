Moscheesteuer, Migration, Datenschutz und Soli abschaffen: Seitdem die CDU-Abgeordneten ihren Kollegen Thorsten Frei im Dezember mit gut 90 Prozent der Stimmen zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden ihrer Unionsfraktion gewählt haben, hat sich der Themenschwerpunkt für den hiesigen Wahlkreisabgeordneten gewendet. Statt mehrheitlich um Außenpolitik kümmert Frei sich seit Dezember nun unter anderem um Recht und Verbraucherschutz, Innenpolitik und Sport, aber auch um Ehrenamt, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten. Themen also, die die nationalen Debatten der letzten Jahre und Monate geprägt haben.

Profil schärfen in der Innenpolitik

Und so hat der frisch gebackene Spitzenpolitiker von der Baar die ersten sechs Wochen in seinem neuen Amt bereits rege genutzt, um sich als Stimme für Recht und Gesetz in der Öffentlichkeit zu profilieren. Dabei setzt Frei wie gewohnt immer wieder auch Spitzen gegen die Grünen als politischen Gegner, aber auch gegen den Koalitionspartner SPD. So plädiert er für die Abschaffung des Solidaritätszuschlages und verweist auf die zweistelligen Milliardenrücklagen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Auch beim Thema Migration zeigt sich der frühere Donaueschinger OB als Hardliner.

Rhetorische Spitzen gegen die Grünen-Fraktionschefin

So attackierte Frei die Grünen-Fraktionsvorsitzende Annalena Baerbock, die einerseits die konsequente Abschiebung straffälliger abgelehnter Asylbewerber fordere und auf der anderen Seite nicht bereit sei, die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Die Grünen werden den am Freitagvormittag beschlossenen Gesetzentwurf zur Einstufung von Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten im Bundesrat wohl blockieren.

Schwarzwald-Baar Zugriff unweit des Polizeireviers: Der mutmaßliche Minister-Mörder und Terrorist wurde in Schwenningen gefasst Das könnte Sie auch interessieren

Auch den Cyberangriff auf Prominente und Politiker nimmt Frei zum Anlass, um für Verschärfungen der Gesetze zu werben: "Wir müssen uns fragen, ob wir beim Umgang mit den digitalen Medien sorgfältiger vorgehen müssen. Ähnlich wie in der realen Welt, wo die Wohnungstür gesichert sein muss, gilt auch in der digitalen Welt der Satz: Wachsamkeit und strafrechtlicher Schutz müssen sich ergänzen."