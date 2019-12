Ein kurzer Satz mit einer Amokdrohung, aufgemalt auf einen Schülertisch, hat am Dienstagmorgen für einen Polizeieinsatz am Otto-Hahn-Gymnasium gesorgt. Einer Lehrerin war der Schriftzug auf dem Tisch eines Klassenzimmers von ihren Schülern gemeldet worden. Sie verständigte die Schulleitung. Von dort aus wurde die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei rückte an, um die Gefährdungslage schnellstmöglichst einzuschätzen. Vorsorglich fuhren auch mehrere Streifenbesatzungen in die Nähe des Gymnasiums und rüsteten sich für einen möglichen Einsatz in der Schule aus. Nach etwa einer Stunde gab die Polizei auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse Entwarnung. Die Kripo ermittelt jetzt wegen eines Vergehens gemäß Paragraph 126 Strafgesetzbuch (Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten). Ein konkreter Verdacht besteht bislang nicht.