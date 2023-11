Eine Verpuffung in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Spaichingen hat am Freitag gegen 12.30 Uhr einen Brand mit schwerwiegenden Folgen ausgelöst. Das berichtet die Polizei.

Demnach habe sich in dem Haus an der Ecke Bismarckstraße und Danziger Straße eine 83-jährige Frau nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zugezogen.

Zahlreiche Helfer im Einsatz

„Nach Eingang des Notrufes fuhren neben der Polizei und der mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften anrückenden Feuerwehr Spaichingen auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt sowie das DRK mit zusätzlichen Kräften zu der gemeldeten Brandstelle“, heißt es im Polizeibericht.

Während das Haus geräumt und die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet worden seien, hätten sich die Rettungskräfte um die von der Feuerwehr übergebene verletzte Frau gekümmert. Diese sei anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Fünf Bewohner müssen ärztlich behandelt werden

Wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung hätten fünf weitere Personen ärztlich behandelt werden müssen, darunter Hausbewohner mit einem Kleinkind und ein Angehöriger der Feuerwehr.

Aufgrund der Brandschädigung sei das Haus vorläufig nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Die Bewohner würden anderweitig untergebracht.

Die Schadenshöhe am Gebäude stehe noch nicht fest. Beamte der Kriminaltechnik sicherten noch am Freitagnachmittag die ersten Spuren.

Weshalb es zu der Verpuffung mit anschließendem Brand kam, war am Freitagnachmittag noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.