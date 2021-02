Am Samstag um kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei informiert, dass ein 77-jähriger Mann aus Oberndorf vermisst wird. Da aufgrund der Gesamtumstände von einer hilflosen Lage des nur leicht bekleideten Mannes ausgegangen werden musste, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt wurden. Am 13. Februar um zwölf Uhr mittags wurde der Vermisste auf einem Firmengrundstück in der Oberndorfer Nordstadt gefunden. Der Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Situation, wie der Verstorbene aufgefunden worden ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkung vor. Es wird derzeit von einer Verkettung unglücklicher Umstände ausgegangen, die zum Tod des Mannes geführt haben.