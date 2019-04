Die Grundvoraussetzung für jeden Polizisten ist ein dickes Fell. Zwölfstundenschichten, viele Überstunden und häufiges Arbeiten in Ausnahmesituationen. Wer die Polizeimeldungen verfolgt, weiß, dass von der ausgebüxten Kuh bis hin zum Mordfall das pralle Leben an den Scheiben der Streifenwagen vorbeizieht. Und als wäre das alles nicht genug, müssen die Beamten nach dem Einsatz ewig vor dem Rechner hocken, weil irgendeine Flitzpiepe anstatt auf die Straße aufs Smartphone geschaut hat und in den Vordermann gekracht ist. Gerade bei Blechschäden ist die Bürokratie auf dem Revier beinahe aufwändiger als die Reparatur der Autos an sich. Die Folge: 77 000 Überstunden, allein im hiesigen Polizeipräsidium. Das kann und darf für unsere Gesellschaft kein akzeptabler Zustand bleiben.

Schwarzwald-Baar 30-Jahres-Tief bei Straftaten: Das Polizeipräsidium stellt die Kriminalitätsstatistik für 2018 vor Das könnte Sie auch interessieren

Der Fakt, dass 1800 neue Polizisten ausgebildet werden, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Offen ist jedoch, ob diese Zahl ausreicht, um die Pensionierungen und vor allem die Schrumpfkuren, die die Landespolitik dem öffentlichen Dienst in den letzten Jahrzehnten verordnet hat, zu kompensieren.

Baden-Württemberg hat im Vergleich mit anderen Bundesländern immer noch die niedrigste Polizeidichte auf 100 000 Einwohner. Das ist vor allem für jene Parteien blamabel, die sich brüsten, für Recht und Gerechtigkeit zu stehen. Schon seit Langem fehlt es an einer entschiedenen Politik, die nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in der Praxis auf eine starke Polizei mit genügend Personal, Autorität und einer Ausstattung setzt, die über jeden Zweifel erhaben ist. Eine Reihe neue Daimler auf den Hof stellen wird den Anforderungen dieses Knochenjobs nicht gerecht. Ganz nebenbei sind die schmucken Kombis aus Stuttgart auch nicht übermäßig praktisch.

Friedrichshafen Auf Nacht-Streife mit der Polizei: Von fehlendem Respekt und Personalmangel Das könnte Sie auch interessieren

Es tut indes richtig gut, schwarz auf weiß bestätigt zu bekommen, dass wir in einer Region wohnen, in der man trotz aller Unkenrufe und Panikmache vor allem in "sozialen" Medien im Großen und Ganzen sicher und in Frieden leben kann. Das nimmt nebenbei auch dem Populismus den Wind aus den Segeln. Zu verdanken haben wir die gute Statistik den Polizisten, die jeden Tag ihren Job machen und im Zweifelsfall für alle von uns den Kopf hinhalten. Dafür verdienen die Beamten den Respekt und die Anerkennung der Gesellschaft. Deshalb an dieser Stelle ein einfaches aber ehrlich gemeintes: Danke!