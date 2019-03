von hjg

72 Stunden – unter diesem Motto helfen jedes Jahr Jugendgruppen im ganzen Bundesgebiet drei Tage lang bei gemeinnützigen Aktionen mit.

Zur Auftaktveranstaltung aller Gruppen im Schwarzwald-Baar-Kreis hatte das Dekanatsjugendbüro unter Leitung von Jugendreferentin Tanja Fischer am Sonntag zum Jugendgottesdienst in der Benediktinerkirche eingeladen. Viele Kinder und Jugendliche der insgesamt 16 Gruppen aus dem Landkreis nahmen teil, und das genau 72 Tage vor den eigentlichen Aktionstagen, die vom 23. bis 26 Mai durchgeführt werden.

Insgesamt sind es dann rund 700 Teilnehmer, die mit Ihren Gruppenleitern jeweils ein eigenständiges Projekt durchführen werden. Um welche Projekte es sich handelt erfahren die Gruppen allerdings erst kurz vorher. Das Organisationsteam ist derzeit noch mit der Auswahl der eingereichten Vorschläge und Wünsche beschäftigt.

Am Ende kommen natürlich nur Projekte zur Auswahl, die dem Alter der jeweiligen Gruppen, deren Zusammensetzung und Können gerecht werden. Dabei können die Gruppen durchaus auch auf Hilfe und Unterstützung materieller Art durch diverse Sponsoren zurückgreifen. Das reicht dann von Geld und Material bis hin zur Verfügungsstellung von Maschinen, Bau- und Transportfahrzeugen aller Art. Im Vordergrund steht bei allem aber das Motto "Gemeinsam etwas schaffen" und das an einem ganz konkreten Projekt für einen wohltätigen Zweck und innerhalb von nur 72 Stunden.

Ganz besonders freute sich Tanja Fischer dieses Jahr die Landtagsabgeordnete Martina Braun und Landrat Sven Hinterseh als Schirmherren für diese Aktion gewinnen zu können.

Zur Einstimmung gab Tanja Fischer dann doch schon das erste Projekt bekannt. Ein Projekt das jetzt startet, 72 Tage dauert und an dem alle 700 Teilnehmer mitmachen sollen. Es geht darum, 36 000 Kronkorken zu sammeln. Das sind 500 Stück pro Tag oder rund 1 Stück pro Teilnehmer und Tag. Das klingt nun wirklich nicht nach viel, kann aber sehr viel bewirken. Diese Flaschenverschlüsse sind sehr gut recycelbar und werden von den Recycling-Unternehmen gerne aufgekauft. 500 Stück erbringen dabei genau so viel, wie ein Set zur Schutzimpfung gegen Kinderlähmung kostet. Und genau darum geht es also bei dieser ersten Aktion, an der alle teilnehmen, kostenlose Polio Schutzimpfungen für entsprechend Bedürftige bereit stellen zu können. Und das Beste kommt erst noch: Die Gruppe mit dem größten Sammelerfolg gewinnt am Ende der Aktion einen Sonderpreis.

Die 72-Stunden-Aktionen finden bundesweit statt. Der Bundesverband der katholischen Jugend (BDKJ) ist Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mit rund 660 000 Mitgliedern. Er vertritt die Interessen von Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen in Politik, Kirche und Gesellschaft. Die Sozialaktion wird bundesweit in Würzburg eröffnet (23. Mai), in Hamm (26. Mai) wird der Abschluss gefeiert.