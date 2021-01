Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

700-Euro-Strafbefehl nach Schweinezucht-Skandal im Kreis Rottweil – aber nicht gegen den Landwirt

Nach dem Schweinezucht-Skandal im Landkreis Rottweil soll eine Frau 700 Euro Strafe für eine E-Mail an Landrat Wolf-Rüdiger Michel zahlen. Tatvorwurf: Kundgabe der Missachtung, was so viel heißt wie: Beleidigung. Die Frau hat Einspruch eingelegt und bezeichnet den Vorgang als Versuch einer Behörde, Kritiker mundtot zu machen. Unterdessen kündigt das Landratsamt an: „Wir wollen aus dem Vorgang lernen und den Tierschutz verbessern.“