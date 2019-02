Die Gastronomie im Land kämpft bereits seit längerer Zeit mit drei Problemen. Die Branche, die mit 300 Milliarden Euro Umsatz und drei Millionen Beschäftigten größer als die deutsche Automobilindustrie ist, beklagt neben einer an manchen Stellen überbordenden Bürokratisierung vor allem den Fachkräftemangel. In ländlichen Räumen wie dem Schwarzwald-Baar-Kreis kommt hinzu, dass viele Wirte keine Nachfolger mehr für ihren Betrieb finden.

"Ein Gasthaus, das nicht erhalten wird, kommt auch nicht wieder", sind sich Robert Fechteler und Marcel Klinge einig. Der Schulleiter der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe und der liberale Bundestagsabgeordnete tauschten sich am Donnerstag bei einem Rundgang durch die Villinger Schule aus.

Marcel Klinge diskutiert in der Lehrküche der Landeshotelfachschule in VS über Sinn und Unsinn von fertigen Produkten in der Gastronomie. | Bild: Rodgers, Kevin

Branche bietet sichere Arbeitsplätze

Schule und Internat befinden sich in der Trägerschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises, mit dem eine enge Kooperation besteht. 700 Absolventen bringt die Schule jedes Jahr hervor. Die meisten Schüler sind Anfang Zwanzig, allerdings gibt es immer wieder auch Menschen, die mit 50 Jahren umschulen und sich für die Gastronomie weiterbilden. "In der Gastronomie kann man das Personal nicht einfach wegrationalisieren, deshalb sind die Berufe dort auch vergleichsweise sicher", erklärt Marcel Klinge. Die berufliche Weiterbildung sei in Berlin ein zentrales Thema.

Die Schüler haben frische Salate zubereitet. Sie sollen lernen, ohne sogenannte "Convenience-Produkte", also fertige Gerichte aus Tüten und Kartons, zu kochen. | Bild: Rodgers, Kevin

Arbeitszeit soll flexibler geregelt werden

Dabei sind auch die Arbeitsbedingungen ein wichtiger Faktor. Um Mitarbeiter möglichst effizient einsetzen zu können, plädiert Klinge für mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten. Analog zu Regelungen der EU wirbt er für eine Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche. Wie und wann diese eingesetzt werden, soll dann je nach Stand der Dinge frei entschieden werden. Für die Einhaltung von Ruhe- und Arbeitszeiten seien die Unternehmer dabei gleichermaßen mitverantwortlich.

In der Landesberufsschule ist neben einem authentisch eingerichteten Gastraum auch eine Hotelrezeption aufgebaut. Hier können die Schüler unter realen Bedingungen für den Berufsalltag üben. | Bild: Rodgers, Kevin

Schulgebäude ist in gutem Zustand

Trotz einiger Engpässe beim Lehrpersonal – es fallen immer wieder Unterrichtsstunden wegen Personalmangels aus – sieht sich die Landesberufsschule gut aufgestellt. Schulleiter Fechteler ist mit Zustand und Ausstattung des Schulgebäudes zufrieden: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler mit neuen Räumen pfleglich umgehen. Schmierereien findet man nirgends. Vielleicht auf den Toiletten, aber die sind in der Tat 40 Jahre alt." Den positiven Eindruck bestätigt auch der Gast aus Berlin: "Die Schule ist eine tolle Visitenkarte für die Region und ein deutschlandweites Aushängeschild."