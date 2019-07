222 Berufsschüler in 14 Berufen hatten sich an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen ihren Abschlussprüfungen gestellt. Nun konnten sie ihre Zeugnisse entgegennehmen, wobei sich zeigte, dass hier wieder ein besonders erfolgreicher Jahrgang die Schule verließ, denn fast die Hälfte der Absolventen erhielt eine Auszeichnung. Vor allem die Schüler der Studium-plus-Klassen räumten eine Reihe von Preisen und Loben ab. Sie unterscheiden sich von den „normalen“ Berufsschülern, indem sie in nur zwei Jahren die komplette Ausbildung zum Elektroniker oder aber Industriemechaniker absolvieren, die eigentlich 3,5 Jahre dauert, und gleichzeitig an der Hochschule Furtwangen studieren.

Schulleiter Siegfried Kärcher würdigte in seiner Ansprache alle Leistungen und stellte das Vertrauen in die Zukunft in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Auch Schülersprecher Philipp Weber wandte sich mit einem Grußwort an die Absolventen. Neben 43 Belobigungen wurden anschließend unglaubliche 50 Preise für Notendurchschnitte von 1,5 und besser vergeben. Bei den 15 Klassenbesten taucht dabei keine einzige Drei im Zeugnis auf.

Als Jahrgangsbester mit einem Durchschnitt von 1,0 wurde der Elektroniker für Geräte und Systeme Jan Lauble (ebm-papst St. Georgen) gekürt. An ihn ging gleichzeitig der Preis des Fördervereins der Gewerbeschule und er wird außerdem einen Preis des Oberbürgermeisters erhalten. Mit einem Notendurchschnitt von 1,1 wurden die Werkzeugmechanikerin Tamara Kreyer (Oskar Ketterer, Druckgießerei, Furtwangen), der Elektroniker für Geräte und Systeme Andreas Völker und der Mechatroniker Christian Senn (beide von Continental Automotive, VS-Villingen), der Industriemechaniker Manuel Bertsche (Chiron-Werke, Tuttlingen) und der Zerspanungsmechaniker Sandro Scapin (WST Präzisionstechnik, Löffingen) ausgezeichnet. Dicht darauf folgten die Friseurin Emma Holl (Style Event, Blumberg), der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Daniel Wollmann (Continental Automotive, VS-Villingen), die Industriemechaniker Timo Haas (SBS-Feintechnik, Schonach), Robin Tremeuge (Blitz-Rotar, Bräunlingen) und Luis-Aladino Teixeira Beugel (J. G. Weisser Söhne, St. Georgen), die Mechatroniker Maik Moosmann (Trumpf Laser, Schramberg) und Fabian Mieg (FBM-Blickle, VS-Schwenningen), der Fleischer Heiko Scheurenbrand (Metzgerei Scheurenbrand, Oberndorf) sowie der Zerspanungsmechaniker Peter Hau (Winkler Bildungszentrum, VS-Villingen).

Die Feierstunde wurde vom Musikprojekt der Gewerbeschule begleitet, das unter der Leitung von Karl-Heinz Wagner aus VS-Villingen ein weiteres Mal mit afrikanischen Trommelrhythmen faszinierte.