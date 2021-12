von Redaktion, Anja Ganter

Schnee – aber die Loipen wurden nicht gespurt? Die Schneemenge, so erklärt es Unterkirnachs Werkhofleiter Manfred Riehle in einer Pressemitteilung der Stadt, sei gar nicht so schlecht gewesen. „Aber der Untergrund war butterweich, da kann noch nicht gespurt werden.“ Riehle ist Teil des Teams, das sich jeden Winter aufs Neue um die Loipen im Ostschwarzwald kümmert.

Grundsätzlich gilt: Nicht immer wenn es schneit, kann auch direkt gespurt werden. Entscheidend ist oft auch das Wetter vor dem Schnee. So erklärt es VS-Revierleiter Christoph Vögele. „Bei Frost gibt es meist zu geringe Schneemengen. Bei zu viel Feuchtigkeit kann die Spur nicht gehalten werden.“ Oder man hat bereits eine gute Grundlage auf den Strecken, wenn das Schneebrett angefroren ist.

Wie setzt sich das Loipennetz zusammen?

Seit 2011 besteht die Zusammenarbeit im Loipenverbund Ostschwarzwald zwischen den Städten Villingen-Schwenningen und Vöhrenbach sowie der Gemeinde Unterkirnach. Unterstützt werden die drei Kommunen auch vom Skiclub Villingen und vom Skiclub Vöhrenbach.

Seitdem steht ein zusammenhängendes Netz von 46,5 Kilometern Skiloipe zur Verfügung. Den größten Anteil am Loipennetz hat Villingen-Schwenningen, so sagt es der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner.

Am 7. Januar diesen Jahres war ein wenig mehr Schnee: Die Langlauf-Loipe beim Gasthaus Auerhahn konnte genutzt werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Welche Strecken gibt es?

Insgesamt gibt es sechs ausgewiesene Strecken:

- Neuhäuselfeld Rundloipe (2,3 Kilometer)

- Anbindung an die Neuhäuslefeld Rundloipe (2,1 Kilometer)

- Friedrichshöhe zum Berghäusle (10 Kilometer)

- Friedengrundloipe (4,7 Kilometer klassisch, 1,5 Kilometer skating)

- Volkertsweiler Loipe (6 Kilometer)

- Anbindung an die Friedrichshöhe und Rundloipe Vöhrenbach (3 Kilometer)

Wie werden die Loipen gespurt?

Für Villingen-Schwenningen fährt Forstwirt Dennis Seemann schon seit Jahren mit großem Gerät die Langlaufstrecken im Winter ab, außerhalb der Wintersportsaison ist er beim VS-Forstamt als Waldarbeiter tätig. „Um 5 Uhr morgens raus auf die Loipen ist keine Seltenheit. Je nach Schneehöhe brauche ich insgesamt etwa sieben Stunden“, so Seemann.

Auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sind er und Ersatzfahrer Fabio Merkle bei entsprechender Witterung im Dienst – früh morgens genauso wie spätabends. „Nach so einem Tag ist man schon ganz schön platt. Aber man bekommt auch viel Lob und es macht mir auch echt Spaß, wenn dann die Loipe schön liegt.“

Dennis Seemann vom Forstamt präpariert mit dem Pisten-Bully am 7. Januar dieses Jahres die Loipen beim Gasthaus Auerhahn. | Bild: Archiv/Hans-Juergen Goetz

Sind schon Loipen präpariert?

Aktuell ist lediglich eine Loipe präpariert: die Friedrichshöhe Richtung Breghäusle. Gespurt wird diese von Helmut Ruf und Ralf Pietrik aus Vöhrenbach. Rund zwei Stunden brauchen sie für die fünf Kilometer lange Strecke. Aktuell ist es die einzige Strecke, die schon präpariert werden konnte.

Hier gibt es alle aktuellen Infos Welche Loipen gespurt sind erfahren Langläufer über das Loipentelefon unter 07721/82-1599. Alle Infos zur Streckenlänge der einzelnen Loipen bis zum Schwierigkeitsgrad findet sich darüber hinaus auf der Homepage der Stadt unter der Rubrik Loipen

Und wie geht es jetzt weiter?

„Wir warten auf den Schnee“, sagt Roland Brauner und schmunzelt ein wenig. Wenn der dann kommt, läuft alles nach einem bestimmten Rhythmus ab: Auf dem kurzen Dienstweg übers Mobiltelefon stimmen sich die Loipenfahrer ab, das Loipentelefon muss besprochen und die Internetseite auf aktuellen Stand gebracht werden.

Was hat es mit den Loipenbändeln auf sich?

Alle Langlauffans werden gebeten, das „Loipenbändel“ für den Betrag von zehn Euro für die komplette Saison zu erwerben. Kinder und Jugendliche sind frei. Somit kann jeder Wintersportler die Arbeit des Verbunds unterstützen und einen Beitrag zum Erhalt der Loipen leisten. Mit Ausnahme des Winters 2021 haben in der Vergangenheit durchschnittlich nur etwa 70 Personen pro Jahr ein Bändel erworben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.